Policie řeší tři případy rabování. Sedm osob je po povodních nezvěstných, oznámil Rakušan

Policie se podle Rakušana zaměřuje na oblasti, kde by mohlo hrozit rabování, a tyto lokality pečlivě hlídá. Zdůraznil, že v době krizového stavu jsou tresty za trestné činy přísnější, a pachatel vykradení domu tak může dostat trest odnětí svobody na osm až 15 let.

Počet mimořádných událostí podle ministra vnitra klesá a situace se pomalu uklidňuje. Prioritou je zajistit v zasažených oblastech pitnou vodu, mobilní signál a elektřinu. Vláda plánuje do nejpostiženějších oblastí dodat elektrocentrály, zejména tam, kde byly zatopené elektrické rozvodny. Elektrocentrály pocházejí ze státních hmotných rezerv a distribuovat je budou hasiči. Někteří dodavatelé již obnovili přívod elektřiny a do pátku by mělo být méně obcí bez energie.

Rakušan uvedl, že je třeba dodat do postižených oblastí čerpadla a vysoušeče. Po návštěvě Moravskoslezského kraje řekl, že Česko požádalo v rámci evropské civilní pomoci o 15 000 vysoušečů. Úřady již rozvážejí 8000 kusů z domácích zásob. Největší zájem je právě o vysoušeče a velkokapacitní čerpadla. Slovinsko již poskytlo první pozitivní odezvu na žádost o vysoušeče.

Premiér Petr Fiala (ODS) informoval, že vláda zřídila pracovní skupinu pro financování obnovy po povodních, kterou povede ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Skupinu budou tvořit i další ministři z nejvíce postižených regionů. Pomoc bude směřovat k samosprávám, podrobnosti o zdrojích financí však Fiala neupřesnil. Stanjura uvedl, že povodně si mohou vyžádat úpravy letošního státního rozpočtu.

Po víkendu s intenzivními srážkami se většina krajů potýká se záplavami, přičemž nejhorší situace je na východě ČR. Povodňových stavů ale postupně ubývá, a extrémní nebezpečí již nikde nehrozí. Velká voda se přesouvá z horních toků na střední a dolní, s výjimkou jižních Čech.