Babiš prohrál soud. Má se omluvit za výroky o placených demonstrantech

"Označení demonstrantů za zaplacené a objednané jsou dehonestující a urážlivá a za tato tvrzení se tímto omlouvám," je mimo jiné uvedeno v omluvě, kterou by měl Babiš Filipové zaslat do měsíce od právní moci rozsudku.

Podle Babišova právního zástupce výroky nebyly způsobilé zasáhnout do práv Filipové a obecně nejsou dehonestující. Podle soudu se ale Filipová cítila postižena důvodně. "Soud dospěl k závěru, že je oprávněna se jako fyzická osoba, jako jednotlivec, domáhat ochrany osobnosti z důvodu těchto výroků," řekla soudkyně Simona Kačerová.

Soudkyně uvedla, že Andrej Babiš je veřejně činnou osobou, která musí snášet značnou míru kritiky vůči svým politickým krokům a je povinen tuto kritiku tolerovat. "V daném případe je nutno dospět k závěru, že žalovaný tuto kritiku neunesl, naopak reagoval zcela nepřiměřeným způsobem a dopustil se nepravdivých hanlivých výroků," řekla Kačerová.

Filipová je podle soudkyně také typem veřejné osoby, protože své aktivity dobrovolně zveřejňuje na sociálních sítích a vyjadřuje se v médiích. "Nicméně rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku, která představuje spíše hanobení její osoby," doplnila Kačerová.

"Proti rozsudku se budu odvolávat. Ve věci jsem pouze sděloval určitý svůj názor, který reagoval na výroky pana poslance (Pavla) Růžičky (ANO), které byly předmětem veřejné debaty," napsal ČTK premiér. Jeho právník po rozsudku novinářům řekl, že Babiš prezentoval pouze svůj názor, že si dokáže nějakou situaci představit.

Filipová se zúčastnila demonstrace loni 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že je o zaplacení demonstrantů přesvědčený, protože protestující jsou "stále stejní lidi" a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude".

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku.

Odkazoval se přitom na vyjádření poslance Růžičky, který po červencovém protestu zveřejnil, že slyšel několik lidí, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. Účastníci demonstrace jeho tvrzení odmítli, podle nich se bavili o penězích na případnou pokutu pro mladíka, který byl na akci legitimován. O zaplacených demonstrantech mluvil premiér i v dalších případech. Babiš podle soudkyně nevynaložil žádného úsilí k ověření informací a dopustil se nepravdivých výroků, které Filipová musela snášet.

Podle soudkyně šlo v Babišově případě o hodnotící soudy, tedy jeho subjektivní názor, který, aby byl chráněn právem na svobodu projevu, musí vycházet z reálného základu. "U žalovaného jako vrcholného státního představitele se předpokládá, že využije v maximální míře možnost ověřit si informace, které přebírá od ostatních a které následně veřejně šíří," řekla Kačerová.

Filipová u soudu ve středu popsala, jak jí po Babišově vyjádření začaly chodit zprávy například s dotazy, kolik za demonstrace "bere", nejprve od známých, později i od cizích lidí. Některé ze zpráv byly i vulgární. "Myslím, že pan premiér z titulu své funkce nemůže do veřejného prostoru vypouštět informace typu jedna paní povídala," řekla Filipová. Dodala, že kvůli premiérovi se lež zakořenila ve veřejném prostoru a těžko se vyvrací.

Po rozsudku Filipová řekla, že zastupuje tisíce demonstrantů, kteří byli Babišovou lží poškozeni. "Pro mě v podstatě vítězství bylo už ve středu, že se to k tomu soudu dostalo (...), že doufám, že spousta lidí pochopí, že všechno, co premiér pronese v televizi, nemusí být nutně pravda," dodala. Omluva, kterou by jí měl Babiš podle verdiktu zaslat, patří podle ní desetitisícům lidí, kteří na demonstrace chodí.