ANKETA: Ministři i na Silvestra myslí na zdraví, inflaci a energetickou krizi. Ať nás více věcí spojuje, než rozděluje, přeje si premiér

Na chvíli se oprostí od pracovních povinností, kterými jsou v nových funkcích zavaleni. Premiér České republiky Petr Fiala a vybraní ministři se těší, jak si Silvestra vychutnají se svými rodinami či přáteli, s nimiž nyní tráví minimum času. Příchod nového roku tak přivítají doma. „Jako každý rok strávím Silvestra s blízkými přáteli, pro které ráda připravím nějaké dobré jídlo, popovídáme si, pobavíme se a budeme hrát společenské hry. Těším se po dlouhé době na pár volnějších chvil bez povinností,“ plánuje si ministryně obrany za ODS Jana Černochová. Uvolněnější atmosféra posledního dne roku dolehla i na nejvytíženějšího muže kabinetu Vlastimila Válka.

Na tváři ministra zdravotnictví se tak objevil smích. „Sháním adresu na mladého studenta z předvolební kampaně, který nepochyboval, že koalice Spolu vyhraje volby a že stanu v čele resortu zdravotnictví. Čas ukázal, že se jednalo o geniálního prognostika. Hned bych ho bral na ministerstvo, aby mně předem poradil, jak pandemie bude dále probíhat a vyvíjet se,“ žertuje vicepremiér. Na vlnu humoru najel i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který ani na chvíli nezaváhá, když má odpovědět, čeho si v končícím roce nejvíce váží. „Že jsem se letos dožil čtyřiceti let.“

Po odbití půlnoci v prvních vteřinách nového roku 2022 politici zvážní. Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš si uvědomí, jak krize, kterou přinesla pandemie, zasahuje do mnoha oblastí našich životů a lidé tak bojují s každým výdajem. „Jako společnost musíme upřednostnit v této těžké chvíli spolupráci před soutěží či konfliktem,“ tvrdí předseda Pirátů. Jana Černochová zase občany vyzývá, aby se z případných nezdarů v novém roce nehroutili.

„Neúspěch není hanba, patří k lidské přirozenosti. Ale vždy je potřeba jít dál a nevzdat to a najít v sobě vnitřní sílu. Neúspěch překonáme, když věříme svému cíli a jsme přesvědčeni, že je správný.“ Na optimismus v nadcházejících dvanácti měsících vsadí ministerský předseda Petr Fiala, který se žádných témat nebojí. „Pokud bych se něčeho obával, nemohl bych být v politice. Věřím, že se nám vše podaří zvládnout, i když to nebude jednoduché.“

FIALA: SPOLEČNÝM CÍLEM VŠECH JE PROSPERUJÍCÍ ZEMĚ

(Petr Fiala, premiér České republiky, předseda ODS, lídr koalice Spolu a poslanec)

Pane premiére Fialo, jaký okamžik v končícím roce 2021 vás nejvíce pobavil a kterého si nejvíce vážíte?

Nejvíce si vážím důvěry, kterou nám občané dali ve volbách, a umožnili nám tak sestavit vládu změny, jež mohla na konci roku 2021 začít pracovat.

Kde vás zastihne silvestrovská půlnoc?

Silvestra budu trávit s manželkou a dětmi na naší chalupě.

Co byste lidem do roku 2022 chtěl popřát?

Přeji všem, aby se do budoucnosti dívali s nadějí, přestože situace nebude snadná. Přál bych si, abychom se všichni více zaměřovali na to, co nás spojuje, než rozděluje. Abychom dokázali najít společnou řeč, protože koneckonců máme všichni jeden cíl. A tím je prosperující Česká republika.

Existuje nějaké téma, kterého se v nadcházejících dvanácti měsících jako politik či občan obáváte?

Pokud bych se obával některých témat, nemohl bych být v politice. Je ale jasné, že velkou výzvou pro nás všechny bude v následujících měsících zkrocení inflace, snížení dopadů cen energií a řešení pandemie covidu-19. Ve všech třech věcech už jsme podnikli konkrétní kroky a věřím, že se nám je podaří zvládnout, i když to nebude jednoduché.

Máte nějaký recept, jak se vyrovnat s neúspěchy, kterého každého z nás občas potkají a v novém roce jistě přijdou?

Neúspěchy také patří k životu. Důležité je, jak k nezdaru přistoupíte, co si z něho vezmete a kam vás to posune. Dílčí neúspěchy, které jsem zažil, mě zpravidla motivovaly k tomu, abych byl ještě silnější a abych se nevzdal. Ale žádný recept na to není. Proto všem přeji co nejvíce úspěchů.

ČERNOCHOVÁ: JSEM ŠŤASTNÁ, ŽE JE SNĚMOVNA BEZ KOMUNISTŮ

(Jana Černochová, ministryně obrany a poslankyně za ODS)

Paní ministryně Černochová, jaký okamžik v končícím roce 2021 vás nejvíce pobavil a kterého si nejvíce vážíte?

Řekla bych, že pro obě otázky se jednalo o tentýž okamžik, a to výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Povolební noc, to byla euforie a jsem šťastná, že ve Sněmovně konečně nesedí komunisté. Jsem vděčná našim občanům, že se rozhodli pro změnu. Opravdu si jejich rozhodnutí vážím a beru je s plnou odpovědností. Tato důvěra znamená velký závazek, nesmíme se nechat úspěchem opít, ale musíme věnovat veškeré úsilí práci pro naši zemi a náš národ. Další rok s pandemií bohužel nebyl štědrý na pozitivně naladěné a zábavné momenty.



Kde vás zastihne silvestrovská půlnoc?

Jako každý rok strávím Silvestra s blízkými přáteli, pro které ráda připravím nějaké dobré jídlo, popovídáme si, pobavíme se a budeme hrát společenské hry. Těším se po dlouhé době na pár volnějších chvil bez povinností. Konec roku a začátek nového sice neprožívám jako nějaký klíčový milník, ale je to vhodná chvíle k tomu se zastavit a setkat se se spřízněnými dušemi.



Co byste lidem do roku 2022 chtěla popřát?

Především pevné zdraví, a aby byl mnohem lepší, než jaký zatím vypadá, že bude. Přála bych nám všem, aby lidé měli co nejméně strastí a všichni jsme se mohli konečně nadechnout.



Existuje nějaké téma, kterého se v nadcházejících dvanácti měsících jako politička či občanka obáváte?

Nepochybně je to vývoj na východě Evropy. Rusko ukazuje svaly a nepokrytě vysílá velmi agresivní signály vůči Ukrajině i Západu. Byla bych velmi nerada, aby tato situace přerostla v otevřený konflikt, protože by to pro nás mělo velmi neblahé důsledky. Přesto se nesmíme nechat vydírat či ukazovat slabost. Musíme usilovat o uklidnění situace. Rovněž ekonomické vyhlídky nejsou úplně pozitivní, covid-19 dál mutuje, bojím se inflace a růstu cen energií. Pevně věřím, že jako vláda uděláme maximum, abychom se se všemi nástrahami důstojně vyrovnali.



Máte nějaký recept, jak se vyrovnat s neúspěchy, kterého každého z nás občas potkají a v novém roce jistě přijdou?

Neúspěch není hanba, patří k lidské přirozenosti. Ale vždy je potřeba jít dál a nevzdat to a najít v sobě vnitřní sílu. Neúspěch překonáme, když věříme svému cíli a jsme přesvědčeni, že je správný. Netajím se tím, že jako věřící člověk hledám oporu i ve víře a v Bohu. A vedle toho je důležité mít kolem sebe i blízké lidi, kteří jsou oporou a se kterými můžeme své neúspěchy sdílet.

VÁLEK: CHAOS CHCI NAHRADIT JASNÝMI PRAVIDLY, OČKUJTE SE

(Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví, vicepremiér, místopředseda TOP 09, poslanec)

Pane ministře Válku, jaký okamžik v končícím roce 2021 vás nejvíce pobavil a kterého si nejvíce vážíte?

Moc mě pobavil na stánku v rámci předvolební kampaně mladý student, který mně přišel popřát úspěch ve volbách a nepochyboval o vítězství koalice Spolu ve volbách. Chtěl společnou fotku a podpis a ptal se, od kdy budu ministrem zdravotnictví. No a ono se ukazuje, že se jednalo o geniálního prognostika. Proto sháním jeho adresu, neboť bych ho hned bral na ministerstvo zdravotnictví, aby mně předem poradil, jak pandemie bude dále probíhat a vyvíjet se. Nejvíce si vážím práce všech pracovníků ve zdravotnictví bez výjimky, kteří spolu s dalšími bojovali v první linii s covidem-19 a díky svému nasazení zachránili bezpočet životů. Zaslouží si obdiv nás všech.

Kde vás zastihne silvestrovská půlnoc?

Budu trávit čas se svou rodinou doma v pohodlí domova v Brně. Moc se na to těším, užívám si každou volnou chvíli s nimi.

Co byste lidem do roku 2022 chtěl popřát?

Letošní rok byl především ve znamení pandemie onemocnění covid-19, která mnohým z nás vzala naše blízké a boj s ní probíhal často na všech frontách. Pro rok 2022 nám všem přeji, aby to byl rok změny. Chaos aby nahradil řád a srozumitelná, jasná pravidla. I s koronavirem se musíme vrátit k normálnímu životu. Díky celosvětovému úsilí máme k dispozici očkování, které opravdu výrazně zvyšuje ochranu proti covidu.

Pokud ale chceme začít s koronavirem normálně fungovat, tak je to na nás všech. Chtěl bych vás proto všechny poprosit, očkujte se a dodržujte protiepidemická opatření, která budou tvořit lidé, jež jsou ve své oblasti těmi nejlepšími experty a reprezentují českou vědu. Čím důsledněji tak budeme činit, tím méně bude omezení. Přeji vám hodně štěstí, zdraví a především úspěšný rok 2022.

Existuje nějaké téma, kterého se v nadcházejících dvanácti měsících jako politik či občan obáváte?

Nemohu říci, že bych se něčeho přímo obával, ale rozhodně musíme zůstat všichni obezřetní, zejména v souvislosti s novou variantou koronaviru omikron, která je velmi nakažlivá.

Máte nějaký recept, jak se vyrovnat s neúspěchy, kterého každého z nás občas potkají a v novém roce jistě přijdou?

Snažím se dělat vše proto, abych se neúspěchu vyhýbal, ale vnímám, že život nepřináší zdaleka jen úspěchy, ale také spoustu výzev, kterým je třeba čelit. Jako věřící člověk to mám ale asi jednodušší.

JUREČKA: POTĚŠILO MĚ, JAK SE LIDÉ PO TORNÁDU SEMKLI

(Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, dočasně je pověřen řízením resortu ministerstva zemědělství, vicepremiér, předseda KDU-ČSL a poslanec)

Pane ministře Jurečko, jaký okamžik v končícím roce 2021 vás nejvíce pobavil a kterého si nejvíce vážíte?

Neřekl bych, že mě něco pobavilo, ale když o tom přemýšlím, velmi mě potěšilo, jak se lidé semkli a pomáhali po ničivém tornádu na jihu Moravy. To byla pro mě tak pozitivní zpráva o naší společnosti, že jsem měl ze solidarity opravdu radost. A čeho si vážím? Že jsem se letos dožil čtyřiceti let.

Kde vás zastihne silvestrovská půlnoc?

Budu doma na Moravě s rodinou. Nejsem typem člověka, který by odpaloval ohňostroje, byť se na ně rád podívám. Ale jako každý, kdo má doma psa, jsem spíš odpůrce petard.

Co byste lidem do roku 2022 chtěli popřát?

Hlavně pevné zdraví, radost a štěstí. A také optimismus i otevřenou mysl, to je důležité i pro pracovní a osobní úspěchy, stejně jako spokojenost.

Existuje nějaké téma, kterého se v nadcházejících dvanácti měsících jako politik či občan obáváte?

Děsí mě extrémní živly počasí jako jsou povodně nebo tornáda. Zažil jsem povodně v roce 1997 a od té doby vím, že extrémní projevy počasí jsou něco, co bohužel nedokážeme ovlivnit.

A máte nějaký recept, jak se vyrovnat s neúspěchy, kterého každého z nás občas potkají a v novém roce jistě přijdou?

Jsem životním optimistou a neúspěch vždy beru jako výzvu, abych danou věc udělal prostě lépe.

BARTOŠ: NEPODLÉHEJME POCITU, ŽE NÁŠ ŽIVOT ŘÍDÍ TI NAHOŘE

(Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, vicepremiér pro digitalizaci, předseda České pirátské strany, ve volbách byl lídrem koalice Pirátů a STAN, poslanec)

Pane ministře Bartoši, jaký okamžik v končícím roce 2021 vás nejvíce pobavil a kterého si nejvíce vážíte?

Každý moment s manželkou, s loni narozeným synem Bertrámkem a dcerou Amélií. I když je práce nad hlavu, umíme si užít společný čas. S miminkem je standardně spousta starostí, ale moře legrace.

Kde vás zastihne silvestrovská půlnoc?

Doma s rodinou, manželkou, dcerkou a synem. Před koronavirem jsme většinou vyrazili za přáteli na venkov do přírody, ale poslední dva roky jsme zodpovědní vzhledem ke kritickému zimními období. K Vánocům nám Ježíšek nadělil spoustu zábavných stolních her i pro nejmenší, tak je vyzkoušíme.

Co byste lidem do roku 2022 chtěl popřát?

Chtěl bych jim popřát hlavně pevné zdraví, společné překonání pandemie a jiných krizí, toleranci, sounáležitost, soucit a lásku k bližním.

Existuje nějaké téma, kterého se v nadcházejících dvanácti měsících jako politik či občan obáváte?

Krize, které prožíváme, zasahují do mnoha oblastí našich životů. Dva roky epidemie vyčerpaly nejen náš rozpočet, ale i síly našich zdravotních pracovníků a dalších lidí, kteří se podílejí na provozu infrastruktury. K tomu se přidala energetická krize, lidé v důsledku vyčerpání ekonomik covidem-19 a zvyšujících se cen bojují s každým výdajem. Nesmíme dopustit prohlubování problémů v každém z těchto segmentů. Jako společnost musíme upřednostnit v této těžké chvíli spolupráci před soutěží či konfliktem.

Máte nějaký recept, jak se vyrovnat s neúspěchy, kterého každého z nás občas potkají a v novém roce jistě přijdou?

Nesmíme podlehnout pocitu, že náš život řídí někdo druhý, třeba “ti nahoře”. Poctivý přístup, osobní iniciativa, chuť něco změnit a obklopování se správnými lidmi je receptem na to, jak dosáhnout pozitivních cílů. Přes všechna úskalí, kterými člověk prochází, jsou tyto zásady platné a vedou k pozitivnímu cíli, jak jsem si již v životě mnohokrát ověřil.

(Zpravodajský portál EuroZprávy.cz rovněž s dostatečným časovým předstihem oslovil i ministra vnitra, I. místopředsedu vlády a předsedu STAN Víta Rakušana. Redakce otázky poslala tiskovému oddělení STAN, které je přeposlalo na tiskový odbor ministerstva vnitra, jež se ani po urgencích neozval. Web kontaktoval sms zprávou i samotného Víta Rakušana. Stejně jako na napsaný e-mail nezareagoval a nevyužil tak možnosti popřát voličům do nového roku 2022, kterou mu EuroZprávy.cz nabídly).