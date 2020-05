Babiš mluvil s dalšími premiéry o otevírání hranic či eRoušce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes při videokonferenci s premiéry zemí, které jsou považovány za úspěšné v boji s covidem-19, hovořil o otevírání hranic či systému tzv. chytré karantény. Uvedl to na svém twitterovém účtu. Předsedům vlád také představil aplikaci eRouška a informoval je o nápadu na zřízení imunitního pasu, který by byl založen na sdílení dat a měl by fungovat na mezinárodní úrovni.