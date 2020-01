Bitva se Zemanem nekončí. Kaslová se odvolala v kauze Peroutka

Vnučka novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová podala odvolání proti rozsudku, který zamítl její žalobu na stát kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu jejího děda. Uvedla to místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná. Odvolal se i prezident jakožto vedlejší účastník sporu, a to kvůli tomu, že mu soud přiznal jen deset procent z požadovaných nákladů na právní zastoupení. ČTK to řekl prezidentův advokát Marek Nespala.