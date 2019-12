Bude delší dovolená? Sněmovna se tím zabývá

Komunisté poukazují na to, že zaměstnanci, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu, mohou čerpat pět týdnů ročně už nyní. Novela by podle nich nynější nerovnost odstranila. V dnešní debatě ji podpořil Roman Sklenák z ČSSD. "Ročně odpracujeme o 300 hodin více než Francouzi a o 400 hodin více než Němci. ČSSD usiluje o tento krok už řadu let," řekl.

Naopak předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek varoval před dopady na zaměstnavatele, delší dovolená by měla podle něho zůstat jako benefit. Návrh na zamítnutí novely podpořilo 30 ze 177 přítomných poslanců zejména z řad ODS a TOP 09 a přijat nebyl.

Někteří poslanci varovali před tím, že delší zákonná dovolená může ohrozit některé provozy. David Kasal (ANO) zmínil nemocnice. "Může mít vliv na zajišťování zdravotních služeb," uvedl.

Kabinet ANO a ČSSD se loni v prosinci na stanovisku k předloze neshodl. Proti prodloužení základního nároku na dovolenou vystupovala Hospodářská komora. Uváděla, že náklady zaměstnavatelů by vzrostly zhruba o 35 miliard korun. Zvýšení výměry dovolené podle komory mzdové náklady zvedne hned dvakrát. Vedle dovolené pro jednoho zaměstnance bude muset zaměstnavatel vyplatit mzdu dalšímu, který bude pracovat místo zaměstnance na dovolené.

Možnost prodloužení základní výměry dovolené zaměstnavatelem by předloha KSČM ponechala. Nezměnila by délku dovolené učitelů a akademických pracovníků vysokých škol, která činí osm týdnů.