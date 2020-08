Centrální registr psů vznikne od roku 2022. Spravovat ho mají veterináři

Od letošního roku je v platné legislativě napsáno, že centrální registr psů vznikne od roku 2022. Poslanci, kteří tuto změnu ve sněmovně do veterinárního zákona dostali, ale předpokládali, že centrální evidenci psů bude mít pod sebou Státní veterinární správa. Ministerstvo zemědělství již dříve odhadlo náklady na vytvoření registru na 50 až 60 milionů korun. V současné novele však počítá ministerstvo s tím, že se tato povinnost přesune pod soukromé veterináře sdružené v Komoře veterinárních lékařů.

Mluvčí ministerstva ČTK sdělil, že o převodu povinnosti bylo rozhodnuto po jednání mezi ministerstvem, státními veterináři a komorou. Hlavním důvodem je podle něj možnost vedení evidence v rámci už existujícího informačního systému PetPasů, včetně využití existujících dat. Registr by tak nemusel stát desítky milionů korun, náklady by se snížily na stovky tisíc korun ročně, což by platilo ministerstvo. Majitelé psů by také nemuseli navíc k veterináři, protože zápis psa do registru by se mohl stát například při přeočkování psa proti vzteklině.

Komora s návrhem podle svého viceprezidenta Karla Daniela souhlasí. "Návrh lze považovat za logický, vzhledem k tomu, že komora již delší dobu vede registr PetPasů. Nejedná se ani tak o rozšíření agendy, jako o rozšíření databáze. Přesné náklady doposud známé nejsou, otázka možných způsobů úhrady je v současné době otevřena," dodal

Státní veterináři ještě letos na začátku roku zadali společnosti BDO studii proveditelnosti na zřízení systému. "Zatím dáváme požadavky na robustní systém. Předpokládáme, že to bude registr i koček a fretek," uvedl tehdy ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Od letošního roku je ze zákona povinné mít psa očipovaného. Soukromí veterináři ale kritizovali právě chybějící jednotný registr psů. Zatím existují jen dílčí databáze, lidé ale nemají povinnost nechat čipované zvíře zaregistrovat, což například komplikuje strážníkům hledání majitele zatoulaného psa.

Mikročipy mají zajistit identifikaci zvířete a snadnější dohledání majitele. Cílem je také zamezit fungování tzv. množíren psů, tedy chovů, kde jsou zvířata chována pro zisk z prodeje štěňat. Na nečipovaného psa se bude od ledna navíc pohlížet, jako by neměl platné očkování proti vzteklině, za což hrozí pokuta.

Loni KVL odhadovala, že je v ČR kolem dvou milionů psů. Podle loňského průzkumu Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit má psa ve své domácnosti až 40 procent Čechů. Ti za něj v průměru utratí 15.794 Kč za rok.

Za psy se platí místní poplatky, peníze z nich plynou místním radnicím. Například v Praze majitel za jednoho psa v bytě ročně zaplatí na poplatku 1500 korun, za každého dalšího 2250 Kč. Za psa chovaného v rodinném domě v městských částech Praha 1 až 15 a Praha 17 zaplatí majitel 600 korun, za druhého a dalšího 900 korun. Pes chovaný v rodinném domě v jiných částech města majitele přijde na 300 korun, každý další na 600 korun. Snížená sazba za jednoho psa je 200 korun, za druhého a dalšího 300 korun.