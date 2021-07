Česko opět pozve k volbám zahraniční pozorovatele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko v souladu s politickými závazky pozve mj. další účastnické státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) k pozorování říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Naposledy OBSE vyslalo omezenou misi do České republiky v roce 2017, také na pozorování sněmovních voleb. Vyplývá to z materiálu ministerstva zahraničí, který v pondělí dostane k projednání vláda.