Česko posílá Ukrajině i tanky, naznačil poslanec Benešík. Další zbraně dodá i NATO

Předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík v úterý dopoledne na twitteru informoval, že byly zaznamenány dodávky českých BVP (bojových vozidel pěchoty - pozn. red.) a tanků T-72.

"Ministryně obrany si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje. Věřím, že se podaří v těchto dodávkách pokračovat," napsal.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH