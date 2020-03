Česko připravuje vypravení sedmi letadel do Číny, uvedl Babiš

Do ČR by měly dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra na roušky a respirátory. Dnes ráno také z kbelského vojenského letiště odletěl vojenský speciál do Číny pro rychlé testy na nový typ koronaviru.

"Připravujeme sedm letadel, které by měly odletět v úterý a ve středu do Číny. Jednak je tam dar od PPF, 1,7 milionu respirátorů a testerů, a potom jsou tam dodávky pěti milionů roušek a 1,1 milionu respirátorů. Na tato letadla je potřeba mít povolení a to je dneska absolutní priorita," uvedl Babiš.

Letecký dopravce Smartwings vpodvečer uvedl, že je připraven zajistit sedm letů do dvou čínským měst pro převoz ochranných zdravotnických pomůcek do Česka. Nyní se čeká na získání všech nutných povolení pro lety, řekla ČTK mluvčí společnosti Vladimíra Dufková a potvrdilo ministerstvo dopravy. Tři letadla by podle Dufkové měla postupně zamířit do Šanghaje a čtyři do Čchang-ša.

Skupina PPF nabídla České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. Už minulý týden přivezla PPF prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio do ČR z USA 20.000 ochranných masek. V Číně a ve Španělsku pak PPF skrze společnost Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně státu předá pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Jedná se o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli na twitteru uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Česko v tuto chvíli čeká na dodávku 16 kamionů s 1,4 milionu respirátorů a 2,2 milionu ústenek. "Kamiony by měly dorazit do České republiky ve čtvrtek, maximálně v pátek. Dnes jsme to ověřovali u distributora," řekl. "Aktuálně máme objednáno téměř 3,6 milionu respirátorů, 12 milionů ústenek a samozřejmě jsou tam ještě ty dodávky z Číny," doplnil ministr. Stát také objednal 1,5 milionu rukavic, měly by je dostat v úterý.

Dnes vypravené letadlo podle Babiše nabere v Číně 150.000 rychlotestů na koronavirus. Výsledky testů by měly být pak k dispozici do 29 minut. Letadlo ze Kbel odstartovalo kolem 07:00, do čínského Šen-čenu letí s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Zpět by se mělo letadlo vrátit v noci z úterý na středu.