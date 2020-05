Chvojka: ČSSD spornou novelu o zakázkách beze změn nepodpoří

"Předložit to, že už nemusíme vyžadovat transparentnost majitelů, to znamená, že nám nevadí, že nemá zaknihované akcie, je chyba. Myslím si, že pokud zákon na plénu nedozná změn, tak ho nepodpoříme," uvedl Chvojka.

KSČM, která kabinet ve Sněmovně toleruje, by podle předsedy svých poslanců Pavla Kováčika s předlohou neměla problém, pokud by se zjednodušený mechanismus mohl využívat jen za nouzového stavu a byla by stanovena jasná pravidla zpětné kontroly zadávacího procesu. Kováčik nechce, aby se schválilo něco, co paušálně zahodí léta snah o co nejprůhlednější výběrová řízení.

"Vytváří to skutečně korupční prostředí," komentoval v televizní debatě vládní předlohu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Novelu už dříve obdobně kritizovaly protikorupční organizace Transparency International a Rekonstrukce státu.

Předloha by zjednodušila zadávání veřejných zakázek za naléhavých okolností. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy. Zadavatel by podle novely například nemusel ověřovat kvalifikaci možného dodavatele. Nemusel by také vyloučit vybraného dodavatele, který by neměl zaknihované akcie.

Vláda předložila novelu v souvislosti s epidemií nového koronaviru. "Je nezbytné zajistit, aby jednací řízení, které je zadáváno v krajně naléhavých okolnostech, bylo co nejméně administrativně náročné," stojí v důvodové zprávě. U takových zakázek převažuje podle ministerstva pro místní rozvoj veřejný zájem na jejich rychlém plnění.