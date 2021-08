ČSSD zahájila volební kampaň, průzkumy ji aktuálně řadí mimo Sněmovnu

Kampaň ČSSD před podzimními sněmovními volbami bude především klást důraz na životní jistoty, protože podle sociální demokracie půjde o to, kdo ponese náklady na zdražování potravin a energií způsobené pandemií koronaviru. Proto to budou nejdůležitější volby od roku 1989, do který jde ČSSD s mottem "spravedlivá země".

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK