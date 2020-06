Debata o slepicích se ve Sněmovně protáhla, zákaz klecových chovů nejistý

Toman uvedl, že se bude na unijní úrovni zasazovat o to, aby se termín zákazu klecových chovů sjednotil s Polskem, Estonskem a Litvou, které patří mezi největší evropské distributory vajec. "Já to budu prosazovat, ale je to prostě idealismus," uvedl ministr. Pokud podle něj bude klecový chov zakázán v Česku, do českých obchodů se dostanou levná vejce z klecových chovů z jiných zemí EU. Připojil se k tomu ministrův předchůdce Mariana Jurečka (KDU-ČSL).

Ministr také uvedl, že žádný z poslaneckých návrhů na zákaz klecových chovů neobsahuje kompenzace pro chovatele. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek namítl, že podle unijních pravidel není kompenzace nutná v případě, pokud zákaz začne platit déle než za pět let.

Zákaz od roku 2027 prosazuje skupina poslanců kolem Jana Pošváře (Piráti), podle něhož nosnice v klecích jsou týrané a trpí stresem a deprivací. Termín zákazu podle Pošváře souvisí s patnáctiletou životností klecí. Zákaz používání tzv. neobohacených klecí začal platit od roku 2012. Poslanec ANO Martin Kolovratník navrhl postupný zákaz v letech 2027 až 2033, který by se týkal i takzvaných obohacených klecí. Podle předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka (ANO) tento návrh podpoří většina poslanců ANO.

Zastánci zákazu argumentují i tím, že se obchodní řetězce dobrovolně zavazují k tomu, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025. Toman doporučil nechat na spotřebitelích, aby si sami zvolili, která vejce si budou kupovat.

Značnou část debaty poslanci věnovali také odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem, které podpořil sněmovní zemědělský výbor. Podle kritiků je 6900 korun za norka a 5400 korun za lišku přehnanou a nedostatečně zdůvodněnou sumou. Opoziční poslanci proto navrhli maximálně částky v třetinové až poloviční výši.

Mezi diskutovaná témata novely zákona o ochraně zvířat patří také možnost zákazu drezury volně žijících zvířat v cirkusech. Vládní novela počítá jen se zákazem rozmnožování některých šelem a lidoopů v zájmových chovech a jejich venčení na veřejnosti. Sněmovna bude rozhodovat také o zvýšení pokut a správních trestů za porušení zákona. Mohly by se zdvojnásobit v návaznosti na zpřísnění trestů vězení za týrání zvířat.