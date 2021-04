Do voleb se možná zapojí až 240 stran a hnutí. Šanci na úspěch má jen minimum z nich

K volbám by se podle webu ministerstva vnitra mohlo přihlásit aktuálně 239 aktivních politických stran a hnutí. Patří mezi ně i nedávno založená Aliance pro budoucnost, která je pokračovatelkou Občanské demokratické aliance (ODA) a sdružuje politiky z menších neparlamentních stran. Do voleb chce zasáhnout také nové hnutí Přísaha bývalého šéfa policejního protimafiánského útvaru Roberta Šlachty.

Průzkumy voličských preferencí ale dávají naději spíše parlamentním uskupením. Podle posledních volebních modelů by se o vítězství mohly utkat vládní hnutí ANO a koalice Pirátů se Starosty. Třetí příčka patří koalici Spolu, kterou sestavily ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Místa ve Sněmovně si zřejmě udrží také SPD. Pětiprocentní práh ke vstupu do dolní komory by mohly překročit rovněž KSČM a ČSSD.

Volební kampaň začala na sklonku loňského roku netradičně brzkým vyhlášením termínu sněmovních voleb, které budou 8. a 9. října. Strany a hnutí proto počítají s masivnějším nasazením až na přelomu léta a podzimu. Každé z uskupení do kampaně může podle zákona vložit maximálně 90 milionů korun.

Limit chtějí podle dosavadních informací vyčerpat obě koalice. ANO a SPD počítají se zhruba dvěma třetinami maximální částky, KSČM a ČSSD by chtěly do kampaně vložit 25 až 30 milionů korun. Strany a hnutí počítají s kontaktní kampaní i s venkovní reklamou. K hlavním tématům bude patřit obnova země po epidemii.

Sociální demokraté již oznámili, že se postaví proti privatizaci nemocnic či tomu, aby náklady na obnovu nesli především zaměstnanci. Počítají i s bankovní či digitální daní. Koalice Spolu půjde do voleb s heslem Dáme Česko dohromady. Kampaň má podle koalice poukázat na neutěšený stav země způsobený vládou Andreje Babiše (ANO).

Vládní hnutí, které má na účtu kolem 85 milionů korun, bude mít zřejmě nejvíce dárců. Drtivá většina z nich ovšem Babišovu hnutí posílala haléřové položky jen kvůli tomu, aby k nim mohla připojit kritické či hanlivé vzkazy. ČSSD zatím do kampaně vložila 695.000 korun, většinu z nich už utratila za dubnový pronájem reklamních prostor.

Koalice Spolu do kampaně vložila zatím zhruba 4,9 milionu korun hlavně z peněz ODS, která většinu z nich utratila za pronájem billboardů a služby marketingové agentury Dream PRO. Piráti a Starostové dali na kampaň dosud 15,6 milionu korun, největší sumu investovali do marketingových služeb. SPD a KSČM do kampaně daly zatím po 1,25 milionu korun.