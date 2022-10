Fiala: Energetickou krizi podaří stabilizovat, rychlé a bezbolestné řešení ale neexistuje

Vláda usiluje o celoevropské řešení, protože bez něj nelze nalézt dobré národní řešení. Kdyby nějaké dobré národní řešení už v nějaké zemi existovalo, tak ho vláda podle Fialy okopíruje, ale žádné takové nevidí.

Česko už určilo maximální ceny elektřiny a plynu pro domácnosti a malé a střední firmy, zástupci průmyslníků ale zdůrazňovali, že ve hře je stále řada velkých firem, které mají často velmi energeticky náročnou výrobu a v dohledu nevidí adekvátní pomoc. Většině firem vyprší fixace na energie na konci letošního roku. "Řešení se nalézt musí, jinak hrozí ukončování výroby a propuštění zaměstnanců," řekl viceprezident Svaz průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Fiala zmínil, že Česko už několik týdnů usiluje při českém předsednictví v Radě EU o celoevropské řešení, které pomůže i velkým firmám. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (STAN) už se podařilo v EU schválit dvě normy, které zasahují do fungování energetiky. Jedna má zajistit dostatek plynu napříč Evropou v případě, že některé země budou mít nedostatek. Druhá upravuje využití nadměrných zisků z některých odvětví k přímé pomoci domácnostem a středním a malým firmám. "Máme v rukou nástroj, který umožňuje pomáhat bez notifikace. A ve středu na vládě schválíme opatření, které pomůže malým a středním firmám a s ohledem na sporné limity předpokládám, že budeme velkorysejší i v pomoci větším firmám. Je nám jasné, že bez pomoci neudržíme ekonomický růst, sociální smír a nebudeme moct pomáhat Ukrajině," řekl Síkela.

Uvedl, že do konce října by mělo být hotové i celoevropské řešení, které by pomohlo i velkým firmám. Vláda také dokončuje návrh, jak by mohl vypadat takzvaný kurzarbeit, tedy podpora firem, které nebudou moct vyrábět kvůli omezené dodávce plynu či v některých případech přeruší výrobu kvůli neúnosným cenám energií. Zároveň budou moct firmy získat peníze na vyšší ceny energií z dočasného krizového rámce, který by měl být prodloužený až do konce příštího roku. Obava velkých firem z toho, že pomoc nebude stačit, ovšem trvá, vyplývalo z vystoupení průmyslníků. "Chápeme, že je potřeba firmám pomoct, protože na nich česká ekonomika stojí," dodal Fiala.

Premiér při komentování energetické krize neopomenul zmínit, že za ni může Rusko a jeho prezident Vladimir Putin, který energie ve válce využívá jako účinnou zbraň proti Západu. "Dali jsme mu ji do ruky naší lehkomyslností. Potřebujeme mezinárodní spolupráci, protože sami na to nestačíme a nemáme žádné bezbolestné řešení. Kvůli neodpovědnému chování předchozích vlád nejsme energeticky zabezpečeni. Snažíme se jednat se sousedy a dalšími zeměmi a diverzifikujeme zdroje plynu a ropy," řekl Fiala. Podle něj je úspěchem jeho vlády, že se nyní debata zúžila na otázku ceny energií, nikoliv jejich dostupnosti.