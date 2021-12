Fialova vláda poprvé zasedne v pátek ve 13:00. Poté se ministři ujmou úřadů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První zasedání vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se uskuteční v pátek zhruba od 13:00. Následovat bude v pátek a v sobotu uvádění ministrů do úřadů. V dnešní tiskové zprávě to oznámil úřad vlády. Po uvedení všech členů nového kabinetu do úřadu se bude v sobotu odpoledne konat tisková konference.