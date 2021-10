Hamáček oznámil na dnešním jednání předsednictva ČSSD rezignaci

Rezignaci Hamáček oznámil hned v úvodním slově. Sociální demokracii vedl od února 2018.

Členové předsednictva by měli dnes debatovat také o přípravě mimořádném sjezdu ČSSD. Někteří se ještě před zasedáním vyslovili pro to, aby se konal co možná nejdříve.

Končící ministr kultury Lubomír Zaorálek před jednáním řekl, že si dovede představit, že by se mimořádný sjezd uskutečnil ještě letos. "Nechat tu situaci takto je riskantní, protože doba postupuje rychle a neměl by v těch, kteří se snaží něco pro ČSSD dělat, zůstat pocit, že se nic nehýbe," poznamenal. Podobně se vyjádřil také bývalý poslanec, náchodský starosta Jan Birke. "Určitě není co odkládat," řekl.

Zasedání předsednictva bylo původně svoláno do stranického sídla v Lidovém domě v centru Prahy. Dnes dopoledne se kvůli zhoršující se epidemické situaci rozhodlo, že členové budou jednat on-line. Někteří z nich navzdory tomu do Lidového domu dorazili.