Hamáček předvedl vrchol naprosté trapnosti. ODS o žádném vládnutí s hnutím ANO nevyjednává, říká poslanec Skopeček

Rétorika předsedy ČSSD Jana Hamáčka v nedělní Partii jej vrcholně rozladila. Poslanec za ODS Jan Skopeček popírá, že by konzervativci vůbec uvažovali, anebo dokonce vyjednávali o povolební spolupráci s hnutím ANO. Možné spojení označuje za naprosté sci-fi. „ODS je pravicová, zatímco Babišovo uskupení vyznává levicovou hospodářskou politiku, kterou podporují extremistické strany jako je KSČM a SPD.“

Babiš škodí opozici, aby vládl s Přísahou, KSČM a SPD

Odborník na ekonomiku tvrdí, že Hamáček by svoji sázku prohrál. „Oproti hnutí ANO máme například úplně jiný pohled na veřejné finance, které pan premiér neustále rozvrací, zatímco my k nim máme zodpovědný přístup. Je naprosto vyloučené vůbec o partnerství uvažovat. Copak by se Babiš mávnutím kouzelného proutku změnil? Asi těžko lze předpokládat, že by okamžitě vyřešil svůj střet zájmů.“

Opozičnímu politikovi rovněž vadí, že premiér Andrej Babiš nebyl za osm let svého působení ve vládě schopen udělat penzijní reformu. „Ta je nutná a nesnese už odkladu. A s takovým člověkem nás Hamáček spojuje a zároveň varuje před spojením s Babišem, když ČSSD s ním tvoří ve Strakově akademii kabinet osm let a odkývají mu vše, co si zamane. Hamáček předvedl naprostý vrchol trapnosti.“

Spekulace o možné součinnosti s hnutím ANO zasel europoslanec za ODS Alexandr Vondra, který médiím nedávno řekl, že spolupráci s uskupením by si dovedl představit, ale jedině bez Andreje Babiše. „Slova kolegy Vondry, která byla vytržena z kontextu, nebudu hodnotit. Pro nás je zásadní, že máme pravicový program, který je v rozporu s hnutím ANO, a tak nikdo v ODS, ani v koalici Spolu neuvažuje o propojení s Babišem, anebo snad dokonce vládnutím s ním.“

Skopeček považuje falešné predikce hovořící o povolební spolupráci s ANO za pokus pošpinit ODS. „Nejedná se o klasické kompromitující materiály, ale i taková dezinformace o tom, že je nám ANO po volbách blízké, může stranu dehonestovat.“ Podle něj se premiér Babiš snaží ODS poškozovat stejně jako Piráty. „Jeho cílem totiž je, aby se po volbách do Sněmovny dostala Přísaha expolicisty Šlachty, komunisté a SPD. S nimi chce vládnout. Proto po demokratických opozičních aliancích Spolu a Pirátů se STAN doslova střílí a ztrpčuje jim život různými nesmyslnými prohlášeními.“

Premiérovi žádná kauza ani skandál neublíží

Bývalý poradce exprezidenta Václava Klause přesto odmítá, aby se ODS v předvolební kampani společně s lidovci a TOP 09 zaměřila na politiku anitbabiš. „Na rétoriku pana premiéra bychom se měli zaměřovat jen v případě, že bude opravdu scestná a urážející, až vulgární. Jinak bychom se měli koncentrovat zejména na vlastní koncepci i atraktivní témata.“

Právě absenci třaskavých témat opozičním aliancím v pátečním textu pro EuroZprávy.cz vytýkal politolog Ladislav Mrklas. Koalice vyzýval, aby například zdůrazňovaly, že Babiš v reálu vyznává asociální politiku. „Ze státního rozpočtu rozdává, neustále někomu přilepšuje, ale jeho Agrofert se ke svým zaměstnancům chová macešsky. Jedná se vesměs o agenturní pracovníky, zahraniční emigranty, kteří dělají za nízkou mzdu, a to ve špatných podmínkách. Lze tedy říci, že káže vodu, ale pije víno. Ovšem jedná se jen o nástřel tématu, takový příběh by se musel umět vyprávět,“ pravil Mrklas.

Skopeček, absolvent ekonomiky a managmentu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ale tvrdí, že tudy cesta k úspěchu nevede. „Zaměstnanci Agrofertu snad poznají, jaká je realita. Mají přece vlastní hlavu, aby pochopili, že premiér něco jiného říká a ve skutečnosti se chová zcela odlišně. Myslím si, že takové téma by většinu společnosti neohromilo.“ Zastupitel Hořovic podotýká, že vymyslet téma na Babiše, které by ho oslabilo, je prakticky nemožné. „Premiérovi už nic neublíží, podívejte, kolik už přestál takových kauz i skandálů a pořád se najde dostatek lidí, kteří jsou ochotni jej volit. Spíše je zarážející, že takový člověk stále ještě může působit ve vrcholné politice.“

Politik, jenž přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kterou rovněž absolvoval, tvrdí, že aliance Spolu dělá svoji kampaň dobře, čemuž nasvědčuje i průzkum společností Kantar CZ a Data Collect, který si nechala zpracovat Česká televize. Z něj vyplývá, že koalice Spolu má největší potenciál oslovit případné voliče, a to ve výsledku 31,5 procenta. „Žádný průzkum nepřeceňuji a nehroutím se ani z těch, které pro nás nevyznívají lichotivě. Vždy si zachovávám zdravý nadhled. Skutečnost, že máme největší volební potenciál, ale svědčí o tom, že lidé touží po změně. Jsou racionální a vidí, že se země po osmiletém Babišově působení musí dát do pořádku. A to je pro nás motivující,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Jan Skopeček.