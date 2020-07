Hamáček nevidí důvod k panice. Zdravotnických prostředků je prý dostatek

"Dnes má ministerstvo vnitra 67 milionů roušek, 10 milionů respirátorů, půl milionu ochranných obleků, 10 milionů rukavic a tak dále. Jsou to zásoby na řádově týdny – až maximálně šest týdnů,“ řekl ministr vnitra v pořadu Partie na CNN News PRIMA se zakrytým nosem a ústy.

Udeřil-li by koronavirus znovu v takové síle jako na jaře, pak by měly být v prvních týdnech i dostatečné zásoby. Pak by se ale muselo přejít k dodávkám ze státních hmotných rezerv.

Státní hmotné rezervy nemají nic

Informace, že ve státních hmotných rezervách není žádný zdravotní materiál, vyvolala během týdne velké vášně. Podle předsedy Státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra nemá jeho instituce ani jednu ochrannou pomůcku, ačkoliv už v minulosti vypsala veřejné zakázky na doplnění zásob.

"Pan předseda Švagr musí postupovat podle zákona (při nákupech ochranných pomůcek – pozn. red.), máme skvělý zákon o veřejných zakázkách, bohužel podle něj nejde nic koupit,“ nechal se slyšet Hamáček.

"To se prostě podepsalo napřímo, přiletělo letadlo a bylo to. Zákon o veřejných zakázkách musíme změnit. Pojďme si v klidu říct, co je v něm špatně," uzavřel s dodatkem, proč bylo pořizování zdravotních pomůcek jednodušší v nouzovém stavu.