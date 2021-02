Hejtmani podle Vondráka budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes řekl ČT, že pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, vláda by pravděpodobně vyhověla. Prodloužení dosavadního nouzového stavu, který končí v neděli, ve čtvrtek odmítla Poslanecká sněmovna.

Vondrák řekl, že očkování a další věci běží, takže kraj v daný okamžik v podstatě nemá co řešit. "My nemůžeme rozhodovat o uzavírání obchodů a služeb, to není v kompetenci kraje ani ve stavu nebezpečí. Dokud věci budou fungovat, tak není požadavek na vyhlášení stavu nebezpečí, protože z hlediska dikce zákona ten stav nebezpečí nemá splněny podmínky, a to tu, že se jedná pouze o lokální nebezpečí," řekl hejtman.

Protiepidemická opatření by musela vyhlašovat krajská hygienická stanice. "To je naprosto stejná situace, jako byla v okamžiku, kdy tady byl problém s OKD," připomněl Vondrák situaci z loňska, kdy v dolech OKD na Karvinsku bylo největší ohnisko koronaviru v Česku. Kraj měl podle hejtmana problémy prosadit tam například plošné testování.

Pokud by neplatil stav nouze, podle Hamáčka například vláda nebude moci poskytnout krajům pomoc ze státních hmotných rezerv. "V zákonu je to takto definováno, veškerá opatření, která vyhlásí daný samosprávný celek, musí také profinancovat. To znamená, kdybychom my zakázali nějaké činnosti některým řekněme službám nebo něčemu takovému, když něco budeme zajišťovat, jako třeba přepravu vakcinačních dávek, testů, nákup testů, to všechno jde za námi," řekl Vondrák.