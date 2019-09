Horáček se vrací do politiky? Po neúspěšné prezidentské kampani má plán

Na rozdíl od prezidentské kampaně by ale tentokrát nerad kandidoval jako nezávislý, protože by v senátu nic nezmohl. Kvůli tomu si stanovil několik podmínek. „Musel bych mít podporu více politických stran. Nechtěl bych kandidovat v Praze, kde je kvalitních kandidátů dostatek. A nechtěl bych být v Senátu jen do počtu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Český rozhlas.

Velký problém současné české společnosti vidí v kultuře. „Chybí tady k ní větší respekt. Ministr kultury je vždy vnímán jako ta nejslabší pozice ve vládě. Kulturní instituce mají obrovské problémy v komunikaci s ministerstvem,“ říká Horáček.

Případnou kandidaturu na senátora ještě nepodepsal, kvůli časové náročnosti, protože nastupuje na vysokou školu. „Ovšem ne jako učitel, ale jako student. Zvládl jsem přijímací řízení na dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doufám, že by to mohlo inspirovat i někoho jiného. To, že máte více let, neznamená, že jste na odpis. Ani když vám to okolí naznačuje a v práci vás už nechtějí,“ dodal Horáček.