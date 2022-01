Jurečkovi se nelíbí rozhodnutí Farského odjet na stáž do USA

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil rozhodnutí poslance STAN Jana Farského absolvovat studijní stáž v USA za špatné. Důrazně by mu to nedoporučil, pokud by byl Farský lidoveckým poslancem. Uvedl to dnes v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.