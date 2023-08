Nerudová a Farský povedou STAN do eurovoleb, schválil je celostátní výbor

Lídři kandidátky ihned představili vlastní priority a cíle, které chtějí otisknout do programu. Farský chce například dosáhnout strategické soběstačnosti Evropy. "Nedávné a ještě doznívající globální události nám ukázaly, jak zranitelná je Evropa kvůli své závislosti na strategických surovinách a jiných klíčových komoditách. Musíme dosáhnout podstatně větší soběstačnosti v takových oblastech, jako je dostupnost důležitých léčiv, obranyschopnost, energetika nebo výroba čipů a baterií," uvedl v tiskové zprávě k rozhodnutí výboru.

"Evropská unie je dnes velmocí, do 'supervelmoci' jí ale chybí například schopnost podílet se na vlastní obraně coby druhý, rovnocenný pilíř NATO," konstatoval místopředseda hnutí s tím, že případné investice do vlastního evropského obranného průmyslu budou přínosem i pro výzkum a vývoj moderních technologií.

Nerudová zdůraznila, že evropská politika je úzce spojena s domácí. "V EU se dnes tvoří normy, které na nás mají zásadní dopad a já si myslím, že je čas, aby Česká republika byla konečně součástí jednání o těchto normách od začátku. Neustále si pouze stěžovat a nadávat na Brusel je přístup, který nikam nevede. Tímto stylem bychom se nikdy nikam neposunuli," podotkla.

Neúspěšná prezidentská kandidátka chce zvedat zásadní témata, která jsou důležitá pro zlepšení života běžných Čechů. "Jsem přesvědčená, že aktivně se podílet na tvorbě evropských politik, je cesta k lepší budoucnosti naší země. A to je právě to, co společně se STANem chceme voličům nabídnout," vysvětlila.

Za jednu ze svých priorit dále označila snahu zvýšit počet Čechů v evropských institucích. "Pro náš úspěch je klíčové, aby Češi a Češky byli v Bruselu slyšet a vidět. Ráda bych například diskutovala s univerzitami o možnosti otevřít po vzoru VŠE a UK další studijní programy pro budoucí uchazeče o zaměstnání v evropských institucích," dodala.

Volby do Evropského parlamentu se v zemích sedmadvacítky mají uskutečnit od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2024. Poslední eurovolby proběhly 24. a 25. května 2019. Šest mandátů v nich získalo vítězné hnutí ANO, čtyři místa obsadila ODS. Po třech europoslancích mají Piráti i Starostové a nezávislí, po dvou KDU-ČSL a SPD. Jednu židli obsadili také komunisté.