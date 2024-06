Spolu snilo o vítězství, Starostové o velkém úspěchu. Eurovolby ale dopadly pro ANO

Starostové a nezávislí otevřeli svůj volební štáb ve stranickém sídle na Malostranském náměstí jako první z vládních stran. Jako by snad evropské volby chtěli mít co nejdříve za sebou. Obhajovali přitom pouze jeden mandát, který v posledních deseti letech zastával Stanislav Polčák. A předvolební průzkumy slibovaly zlepšení přinejmenším na dvojnásobek.

S ohledem na postavení na kandidátce byli hlavními favority na získání křesel neúspěšná prezidentská kandidátka z loňského roku Danuše Nerudová a někdejší člen Poslanecké sněmovny Jan Farský. Během volebního víkendu ale panovaly obavy ze "skokanů" z nižších míst kandidátky. Nakonec se nevyplnily, výsledek hnutí odpovídal očekáváním.

Na politiky, včetně této ústřední dvojice, se ovšem na místě zprvu čekalo, první desítky minut patřil celý prostor novinářům. Až před 20. hodinou dorazil jako první ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Následoval ho člen vládního kabinetu zodpovědný za školství Mikuláš Bek. Největší pozornost se i s ohledem na aktuální informace o teroristické hrozbě upírala na ministra vnitra Víta Rakušan.

Předseda STAN byl ostatně dotázán, zdali případ souvisí s probíhajícími volbami do Evropského parlamentu. "Tuhle souvislost jsem zatím opravdu od nikoho neslyšel," odpověděl novinářům při příchodu na místo a řeč raději obracel na ambice svého subjektu. "Věřím, že dva mandáty mít budeme. Když budeme mít tři, bude to velký úspěch," svěřil se a vyhlížel dokonce dvojciferný výsledek.

Ve 23 hodin se ho však nedočkal. Starostové získali 8,7 procenta hlasů a dva mandáty, které budou v příštích pěti letech vykonávat Nerudová a Farský, což si ostatně myslel i sám Rakušan. "Můj osobní tip je, že ta dvojka silných zajímavých lídrů svou pozici uhájí. Mají největší známost," vysvětlil a zdůraznil, že kampaň hnutí byla oproti konkurenci výrazně levnější.

Dvojciferného výsledku se naopak dočkala druhá koalice Spolu, která i po téměř třech letech od parlamentních voleb drží ve stejném složení, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tři mandáty získali občanští demokraté Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Ondřej Krutílek. TOP 09 vyšle do Bruselu a Štrasburku Luďka Niedermayera a Ondřeje Koláře. Lidovce bude reprezentovat pouze Tomáš Zdechovský.

Na křeslo v parlamentu přitom pomýšlel i jeho stranický kolega František Talíř, mladý a nadějný politik, který ostatně získal téměř 31 tisíc preferenčních hlasů. Když přicházel do volebního štábu v hotelu v centru Prahy, tak ujišťoval novináře, že by politickou funkci na mezinárodní úrovni zvládl. "Pokud se stanu europoslancem, jsem na to připraven," prohlásil.

Talíř doufal, že mu ke křeslu pomohou právě přednostní hlasy. "Já myslím, že každý volič má svobodnou volbu využít jeden či dva kroužky," uvedl a vyjádřil i naději, že Spolu zvítězí. "Mnozí pochopili, že je šance, že koalice Spolu vyhraje. Já věřím, že vyhrajeme," dodal.

Podobně mluvil při příchodu na vyhlášení výsledků i ministr životního prostředí Petr Hladík. "Koalice Spolu dotahovala hnutí ANO v těch posledních týdnech. Já mám očekávání, že můžeme vyhrát," konstatoval. Za pár desítek minut ale bylo jasno, že Babiš tentokrát úhlavního soupeře na české politické scéně porazil.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci řekl, že výsledky bere jako vzkaz od voličů, ze kterého je třeba se poučit. Voličům slíbil, že s koaličními partnery nenechá zemi populistům a extrémistům, přičemž tentokrát nejspíš poukazoval kromě ANO i na Přísahu s Motoristy a komunisty vedenou volební koalici Stačilo.

Předseda vlády rovněž podotkl, že na soudržnosti a fungování vlády se nic měnit nebude, ačkoliv zejména u šéfa lidovců Mariana Jurečky bylo patrné zklamání. "Pro mě osobně to není jednoduché," nechal se slyšet. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová označila výsledek za dobrý.