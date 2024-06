ROZHOVOR | Pokud bude Síkela eurokomisařem, jsem připraven stát se ministrem, říká místopředseda STAN Vlček pro EZ

Máme za sebou evropské volby, ty pro Starosty zdá se mi dopadly tak trochu za očekáváním, přestože jste do čela evropské kandidátky nasadili Danuši Nerudovou. Jak nyní s odstupem hodnotíte volební výsledek Starostů?

Jsem soutěživý typ a osobně jsem chtěl lepší výsledek. Na druhou stranu Starostové posílili na dvojnásobek mandátů a posílili i své voličské jádro. Upevnili jsme také naši vnitřní stranickou strukturu. Velké poděkování za odvedenou práci tak patří nejen lídrům Danuši Nerudové a Janu Farskému, ale celé naší kandidátní listině, volebnímu týmu, dobrovolníkům a dalším našim podporovatelům.

O Danuši Nerudové se dlouho mluvilo jako o téměř jasné kandidátce na pozici eurokomisařky. Nyní se v médiích objevují i jiná jména, například ministr Síkela. Proč k tomuto posunu – a odklonu od paní Nerudové – vlastně došlo? Je to kvůli výsledkům eurovoleb?

Hlavním cílem musí být silné portfolio pro Českou republiku. Za mě osobně oba námi nominovaní, a to jak paní profesorka Danuše Nerudová, tak pan ministr Síkela, jsou velmi silné osobnosti s patřičnými manažerskými a odbornými zkušenostmi, které nepochybně svou práci odvedou na výbornou. Zároveň je dle mého názoru výhodou, že nemají stejnou specializaci a panu premiérovi se tak otevírá širší prostor pro vyjednávání. O žádném odklonu tedy z mého pohledu nemůže být řeč.

O vás samotném se mluví jako o možném novém ministrovi průmyslu, stejně jako o Josefu Bernardovi, pokud tedy pan Síkela odejde do Bruselu. Už jste se nechal slyšet, že o svém angažmá vážně uvažujete. Jistě tedy uvažujete i o tom, s jakou agendou a plánem byste do čela MPO přišel. A má toto angažmá pro vás vlastně větší smysl, když do voleb zbývá už jen rok?

Ministerstvo průmyslu a obchodu má schopného a silného ministra s výsledky, a tím je Jozef Síkela. Pokud by došlo k situaci, že Jozef dostane důvěru české vlády a Evropské komise pro post eurokomisaře, budeme jako Starostové připraveni na řešení této situace. Samozřejmě musíme uvažovat, stejně jako v šachové partii, o několik tahů dopředu. Pomyslný vlak MPO je rozjetý velkou rychlostí a není možné přibržďovat, protože máme rozjetou velkou řadu důležitých projektů a úkolů. Sám jsem se nechal slyšet, že bych o pozici ministra vážně uvažoval, pokud by to bylo na stole. Dokud ale tato situace nenastane, je předčasné k tomu něco více říkat. Každopádně případného nástupce čeká velmi nelehká situace, protože rozpracovaných projektů a úkolů na MPO je opravdu hodně, ať už v otázce legislativy, energetiky, národních strategií, jednání s důležitými investory, snižování byrokracie a podobně.

Pojďme ještě na jiné téma. Starostové jsou poslední dobou terčem útoků opozice, ať už jde o ministra Rakušana či Beka, především pak ze strany ANO, pravděpodobně proto, že podle průzkumů je mezi ANO a STAN možný přeliv voličů. Jak tyto kauzy ale vnímáte vy, coby jeden z insiderů?

Je to běžný politický boj. V případě ANO spojený mnohdy se špinavými politickými praktikami. Přeci jen, když máte ve vedení ANO agenta StB, který vybudoval svůj byznys s kmotry z devadesátek, není se čemu divit. Věřím, že za námi jsou vidět výsledky, které naši voliči ocení.

Do voleb zbývá něco přes rok a stejnou dobu máte i na přesvědčení voličů o těch výsledcích. Co vlastně za tu dobu ještě chcete stihnout?

Mohu zmínit priority Starostů do konce volebního období především v oblasti školství, bezpečnosti a obraně a investicích pro hospodářský růst naší ekonomiky.

Na vládní úrovni je nutné v rámci školství získat potřebné finanční prostředky v souladu s programovým prohlášením vlády. Stejně tak dokončit revizi Rámcových vzdělávacích programů, upravit financování vysokých škol, opatření pro snížení odkladů, revize financování regionálního školství, dostupnost kapacit středních škol.

V oblasti vnitřní bezpečnosti řešíme nový krizový zákon, který vyjasní kompetence a usnadní zvládání řízení během krizových situaci. Pracovat se bude i nadále na koncepci ochrany tzv. měkkých cílů, a to i v reakci na tragickou událost na FF UK. Důležitým krokem bude v rámci nového systému správy voleb proces digitalizace. Do konce volebního období chystáme také předložit nový cizinecký zákon, pokračovat chceme i v transformaci České pošty. Slíbili jsme vrátit lustrační zákon do podoby, kterou měl, než ho účelově změnila vláda sociálních demokratů a hnutí ANO. Důležitým tématem je pro Starosty posilování spolupráci obcí, která přinese ekonomické úspory.

V oblasti energetiky chceme ještě prosadit Lex OZE III zaměřující se na systémy akumulace a agregace elektrické energie. Strategickou investicí je také zkapacitnění ropovodu TAL. Zásadní bude tendr na nové jaderné zdroje a ambice této vlády posunout toto téma do úrovně smlouvy s budoucím dodavatelem. To vše zasazujeme do kontextu nové Státní energetické koncepce. Pracujeme na přivedení strategických investorů pro gigafactory a čipové technologie. Připravili jsme také novou exportní strategii a připravujeme novou Hospodářskou strategii, polovodičovou strategii a strategii pro AI.

Dále budeme pokračovat v otevřených debatách o možném přijetí eura a podporovat rozšíření EU. Pan ministr Martin Dvořák ve svém dopise adresovaném belgickému předsednictví vyzdvihl význam zahájení negociačních rámců pro Moldavsko a Ukrajinu. Budoucím rozšířením EU posilujeme i bezpečnost Česka. Vládou byl ministr pro evropské záležitosti také pověřen, aby koordinoval přípravu strategických priorit Česka na evropské úrovni na dalších 5 let.

Ve Sněmovně pak chceme například dotáhnout zákon o domácím násilí, zřízení dětských certifikátů a neméně důležité vzdělávání soudců. Čeká nás doprojednání důchodové reformy a rovněž velmi důležitý zákon o podpoře dostupného bydlení.