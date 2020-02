Kalousek navrhuje nové oslovení pro Babiše. Smí se to, říká poslanec TOP 09

V pátek rozhodl středočeský krajský soud, že se premiér Andrej Babiš (ANO) se nemusí omlouvat za své výroky o neziskové organizaci Transparency International (TI). Předseda vlády ji v minulosti opakovaně označil za zkorumpovanou.

Jeho právník Jiří Urbánek tvrdil, že předseda vládního hnutí tím mínil způsob jejího financování a netvrdil, že by se organizace dopustila trestněprávního jednání. Soud tuto argumentaci přijal, podle něj Babišova vyjádření významně nezasáhla do práv organizace. Ta se chce proti nepravomocnému rozhodnutí odvolat.

Rozsudek už je předmětem debat na české politické scéně. Zaujal např. poslance a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který kauzu okomentoval na sociální síti, kde navrhl nové oslovení pro premiéra.

„Seznámil jsem se s rozsudkem soudního sporu Transparency International vs. Andrej Babiš. Na jeho základě navrhuji, abychom ve Sněmovně oslovovali pana premiéra důsledně: “pane zkorumpovaný premiére”. Evidentně se to smí a je to v souladu s naším právním řádem,“ napsal Kalousek na twitteru. Další schůze Sněmovny začíná v úterý 3. března.