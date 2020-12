Kandidátku Pirátů v Praze povede Richterová, získala drtivou většinu hlasů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražskou kandidátku Pirátů ve sněmovních volbách povede místopředsedkyně strany Olga Richterová. Piráti o tom rozhodli ve vnitrostranickém hlasování. ČTK to dnes sdělil Michal Polák z Pirátské strany. Piráti jednají o vytvoření volební koalice se Starosty a nezávislými (STAN). Pokud by byla jednání úspěšná, Richterová by podle Poláka byla jedničkou i této kandidátní listiny. Jejím cílem je v Praze vyhrát volby.