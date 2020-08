Schillerová další sazby daně kvůli nepřehlednosti nechtěla. Teď otočila

Šéfka státní kasy se koncem června k návrhu KSČM stavěla jasně odmítavě. "V programovém prohlášení jsme se jasně zavázali, že nebudeme zvyšovat daně. Každá další sazba daně vede ke znepřehlednění daňového systému,“ informovala CNN Prima NEWS.

Poté se ale v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny nechala slyšet, že přemýšlí o několika variantách daně z příjmu fyzických osob. Resort financí totiž chce zrušit superhrubou mzdu s několika různými sazbami daně z příjmů ze závislé činnosti, a to v rozmezí 15-19 %.

Z tohoto důvodu se redakce CNN Prima NEWS rovnou obrátila na Schillerovou s otázkou, proč tak najednou otočila o 180 stupňů. "O zavedení daňové progrese pro firmy neuvažujeme. Můj názor je stejný – zatížit podniky vyšším zdaněním v době, kdy budou mnohdy bojovat o svoji holou existenci, je pro nás nepřijatelné. Otázka možného zavedení další sazby u daně z příjmů se týká zdanění fyzických osob, a to v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy,“ vyjádřila se k tomu s tím, že jde o správný postup, jelikož plošně sníží daňovou zátěž zaměstnanců.

"Pokud se má zrušit superhrubá mzda, je potřeba vyřešit otázku solidární přirážky. V tuto chvíli zvažujeme několik variant a jednou z nich je i možnost zavedení další sazby. Konkrétní parametry návrhu ale budou předmětem dalších jednání, zejména v souvislosti s vyjednáváním o státním rozpočtu na příští rok,“ podotkla.

Odborníci si nejsou jisti pozitivy

Experti přes daně by byli nejraději, kdyby se celý daňový systém zjednodušil. Ve zrušení superhrubé mzdy spatřují výhody, zatímco u progresivního zdanění tápou.

"Zavedení progresivního zdanění povede k ještě většímu komplikování zdanění fyzických osob namísto dlouhodobě slibovaného zjednodušení a stability. Navíc současný daňový systém díky slevám na dani a solidárnímu zvýšení daně je mírně progresivní i nyní,“ uvedla daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

K návrhu z dílny ministryně Schillerové se vyjádřil i hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček. "Pokud je tento návrh míněn vážně, pak rozhodně nelze hovořit o zjednodušení daňové soustavy, spíše naopak. Ministerstvu financí zřejmě došlo, jak velký výpadek rozpočtových příjmů by nastal, pokud by byla bez dalšího zrušena superhrubá mzda, a tak se snaží nalézt takové nastavení, jež by ztrátu příjmů kompenzovalo,“ vyjádřil se pro CNN Prima NEWS.

Ministryně financí v rozhovoru pro Lidové noviny avizovala, že přemýšlí o několika variantách sazby daně z příjmu. "Určitě budu pracovat s variantou 19 procent, to je v programovém prohlášení vlády. A pak budu odstupňovávat jednotlivé sazby až po těch 15 procent,“ konstatuje Schillerová.

Co se týče 15procentní sazby, tak by státní rozpočet mohl počítat s výpadkem 90 miliard korun. "Něco z toho se vrátí na DPH, protože lidé s vyšší výplatou více utratí. Takže řekněme minus 76 miliard,“ podotkla. Zavedla-li by se 19procentní daň, činil by výpadek příjmů rozpočtu zhruba 27 miliard podle původního návrhu z roku 2018.

Superhrubá mzda je v současné době daňovým základem pro výpočet daně z příjmu, jejíž sazba je stanovená na 15 %. Vzhledem k odpočtům i slevám na dani může být výsledná daňová povinnost klidně i nulová.