Babiš a Prymula: Nové restrikce mají zabránit kolapsu, kapacita nemocnic je naplněna z 80 procent

Babiš řekl, že životy občanů jsou na prvním místě. "Důvod, proč to děláme, je kapacita lůžek. I když máme jeden z nejrobustnějších zdravotnických systémů v Evropě, tak pokud bychom opatření neudělali, zdravotnický systém by zkolaboval kolem 7. až 11. listopadu," uvedl. Připustil, že opatření jsou vyhlášena narychlo. "Ale nemáme čas," vysvětlil.

V úterý přibylo v Česku 11.984 potvrzených případů koronaviru, což je nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113.000 nakažených. Babiš řekl, že nárůst je obrovský a dramatický. "Opatření, která jsme udělali v minulých týdnech, bohužel nezploštila tu křivku nárůstu a vypadá to, že zatím nefungují. Máme obrovský nárůst pacientů v nemocnicích," řekl.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/Tp1kOA9Zgg — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 21, 2020

"Můžeme říct, že jsme udělali různé chyby v minulosti možná od té první vlny, ale myslím, že teď jsme ve fázi, kdy to vláda musí zvládnout. Žádná vláda na světě to nezvládne bez podpory občanů, bez toho, aby občané dodržovali opatření," apeloval na občany Babiš. Dlouho podle něj bude tématem, co a jak se stalo. "Ale v tuto chvíli to není to, co bychom měli řešit," dodal. Naopak doufá, že se podaří všechny lidi přesvědčit, že covid-19 není "chřipečka".

Babiš se nechce vracet k tomu, co kdo v létě říkal, občané si to podle něj pamatují. "Dělali jsme chyby, že jsme si mysleli koncem května, kdy skončilo to kvazirozvolňování, že jsme to zvládli," podotkl. Lidé podle něj teprve časem posoudí, jak kabinet epidemii zvládl. "Můžu říct, že jsme udělali maximum, děláme to od února," řekl.

Poukázal například na to, že zajistil nákup lůžek u firmy Linet a angažuje se ve shánění přístrojů na okysličování krve. "Můžete mi vyčítat, že jsem nepredikoval, jak se bude vir chovat. Můžete mi vyčítat, že neumím dobře mluvit a občas se vyjadřuji špatně," dodal.

Babiš připustil, že v minulosti plošná opatření a uzavření ekonomiky a běžného života vylučoval. "Neuměl jsem si představit, že by se tohle mohlo stát, bohužel se to stalo a my musíme v první řadě chránit životy občanů. Není to jen o životech nemocných s covidem, ale o ochraně životů všech občanů," konstatoval.

V počtu hospitalizací je ČR podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) na 80 procentech původní avizované kapacity nemocnic. I navýšená v současné době o 10.000 lůžek by byla i vyčerpaná kolem 8. až 10. listopadu, řekl dnes po jednání vlády. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) to bude mezi 7. až 11. listopadem. Současnými opatřeními se zatím nepodařilo snížit reprodukční číslo, je 1,36.

"Reprodukční číslo se nepodařilo stabilizovat na hodnotách, které by umožnily opatření nejen zmírnit, ale i ponechat na úrovni, která tady je. Při reprodukčním čísle 1,36 jsme bohužel na úrovni, která vede k vyčerpání kapacit, ať jsou ty kapacity jakékoliv," uvedl ministr. Reprodukční číslo v podstatě udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden pozitivně testovaný.

Za posledních sedm dní podle ministra přesahuje průměrný denní přírůstek 9000 pozitivně testovaných denně. Na 100.000 obyvatel bylo za týden otestováno přes 600 lidí, za čtrnáct dní 971.

Hospitalizovaných je aktuálně přes 4400 lidí. "Máme připravený model odsunu pacientů, kteří nevyžadují urgentní péči do hotelů," uvedl Prymula. Podobně chce využít i lázně. Podle něj je takzvaných sociálních hospitalizací asi 800. Počítá i s polní nemocnicí v Letňanech. Obsazených je 611 z 3942 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Podíl osob v těžkém stavu je 15 procent z hospitalizovaných.

Záchyt pozitivních případů mezi testovanými je podle Prymuly 30 procent. "Znamená to obrovskou zátěž v populaci," řekl. Přibývá podle něj nakažených seniorů. Nemocných ve věku nad 65 let za říjen přibylo přes 17.000. Jen za říjen jich téměř 2000 přibylo v 118 ohniscích, což jsou většinou lůžková zařízení. "U seniorů vidíme v některých regionech nárůst až 500 procentní za uplynulé období," dodal. Nejvyšší růst případů je v současné době v zařízeních sociálních služeb, zdravotnických zařízeních a ze škol, které už ale byly uzavřeny.

Nakažených je podle ministra více než 6600 zdravotníků, přes 1600 z nich jsou lékaři. O další zdravotníky podle Prymuly Česko požádalo i v zahraničí.