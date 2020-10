KSČM je na absolutním dně. Po prohraných volbách zní z regionů ostrá kritika

Reakcí by podle krajských lídrů měla být změna rázu politiky KSČM, lepší komunikace a někteří vybízí i k personálním změnám ve vedení strany. Kritika se týká i tolerance vlády ANO a ČSSD v čele s předsedou hnutí ANO a premiérem Andrejem Babišem (ANO) a toho, jak se ji daří voličům vysvětlovat.

Vedení strany po volbách zvažuje, že dá funkce k dispozici na listopadovém volebním sjezdu, řekl dnes Právu předseda KSČM Vojtěch Filip. V sobotu označil výsledek strany za velkou ztrátu a historický volební neúspěch. ČTK řekl, že ohledně sjezdu "nebude dělat unáhlené kroky". "Uvidí se, kdo bude ochoten kandidovat a kdo se rozhodne jinak. Myslím, že to je pro každého určité zrcadlo jeho práce. I pro mě to je zrcadlo," řekl k volebnímu výsledku.

Předsedkyně jihočeského krajského výboru KSČM Alena Nohavová dnes řekla, že Filip měl odstoupit dávno. "Pod jeho vedením jsme už poněkolikáté volby prohráli. Výsledek v krajských volbách nebyl dobrý, je to vyloženě tragédie," míní. Vedení KSČM podle ní nedokáže ideálně vysvětlit kroky strany. "Proč jsme třeba podporovali vládu premiéra Babiše, že důchody se navyšují díky nám," řekla Nohavová.

Komunisté budou poprvé od vzniku krajů chybět v zastupitelstvu Pardubického kraje. "Jednoznačně jsme neuspěli. Nejspíš nám uškodila spolupráce s panem Babišem na vládní úrovni. Katarze musí nastat v celé straně. Zbraně neskládáme, příští rok nás čekají volby do Sněmovny, tam chceme zůstat," řekl dříve lídr Jan Foldyna. "Začínám uvažovat, jak dál. Spoléhali jsme, že když se nám podaří něco prosadit do vlády, mohlo by nám to pomoci, ale zatím sbírá body ANO a my přicházíme o voliče. Přitom za námi nejde ani žádná kauza. Je třeba přijít s radikálním řešením," řekl lídr komunistické kandidátky v Libereckém kraji Stanislav Mackovík.

Ústecká krajská organizace podporuje návrh, aby vedení dalo k dispozici funkce na sjezdu, řekl její předseda Pavel Vodseďálek. Do výsledku voleb se podle komunistů v kraji promítla celostátní politika i koronavirus a obava starších voličů z účasti v hlasování. KSČM vládla na severu Čech osm let, nyní ze 13 zastupitelských mandátů obhájila čtyři. Podle místních politiků nedokázala prodat výsledky své práce. Lídr komunistů v Moravskoslezském kraji Josef Babka řekl, že změna vedení je nutná. "Celkový obraz strany a jejího vedení ovlivnil krajské volby, stejně tak jako volby předcházející," uvedl Babka. Domnívá se, že vedení z volebního výsledku vyvodí zcela jasnou odpovědnost.

Plzeňská KSČM považuje výsledky nejen ve svém regionu za fatální prohru. "To už je to největší dno, kam jsme se mohli dostat, když jsme jen ve čtyřech krajích. Je třeba teď učinit nějaká vnitrostranická opatření, o nichž se určitě bude jednat," uvedl krajský lídr a poslanec Jiří Valenta. Podle něj se musí zásadně změnit ráz politiky KSČM. "Zejména na celostátní scéně musíme být víc vidět. Celostátní témata podle mě rozhodla i krajské volby, i když některé věci s krajem vůbec nesouvisí, ale lidi na to slyší," dodal.

Lídr jihomoravské KSČM Stanislav Navrkal řekl, že výsledek voleb byl nemilým překvapením. K odstoupení ale nikoho vyzývat nebude. "Určitě z toho vedení vyvodí zodpovědnost. Je ale potřeba vše řešit s chladnou hlavou. Nejsme v pozici, že bychom mohli šmahem někoho vyhodit. Předseda určitě vyvodí důsledky, mrzí ho to jako nikoho jiného. Je ale potřeba se podívat, jaké měl spolupracovníky," uvedl bez konkrétních jmen Navrkal.

Regionální představitelé ČSSD nežádají Hamáčkův konec

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská ČTK řekla, že příčiny neúspěchu jsou širší a tkví hlouběji v minulosti. "Je to rozdílnost názorů sociálních demokratů mezi velkými městy a venkovem, silou se protlačoval jediný názor považovaný za správný. Ze sociální demokracie pak odcházeli lidé s voličským potenciálem," řekla. Děčínský předseda a trojka na kandidátce pro krajské volby Petr Jakubec považuje za nesmyslné řešit setrvání ve funkci u člověka, který je momentálně nejoblíbenějším politikem. "Za druhé výsledky jsou do značné míry ovlivněny situací v krajích," řekl ČTK Jakubec.

Předseda zlínského krajského výboru Jiří Ott ČTK řekl, že výsledky se budou ještě analyzovat i podle toho, jak se dojednají koalice v krajích. "Účet bude vedení vystaven na sjezdu," uvedl. Podle krajského předsedy ČSSD v Karlovarském kraji Tomáše Svobody nemá smysl několik měsíců před sjezdem měnit vedení strany. "Musíme si ale vyříkat, kde se stala chyba. S voliči je třeba pracovat a naučit se s nimi komunikovat, aby se k nám opět vrátili," řekl ČTK Svoboda.

Plzeňský krajský lídr ČSSD Ivo Grüner čekal minimálně o dvě procenta lepší výsledek, stojí ale za Hamáčkem. "Nevím, jestli všichni lidé pochopili, že to byly krajské volby. Ale protože se média vyjadřují jen k celostátním tématům, tak se volí podle státu a ne podle kraje," uvedl. Lidé by se podle Grünera zřejmě začali více zajímat o kraj, pokud by se stal nějaký průšvih. Změny ve vedení strany nečeká ani na sjezdu. "Bude sjezd a pak máme za půl roku volby. To bychom byli blázni, kdybychom něco měnili," dodal.

Předseda hradecké ČSSD Jan Birke se vyslovil proti rezignaci vedení. O případných změnách by měli rozhodnout delegáti na lednovém sjezdu. "V žádném případě nikoho nebudu vyzývat k rezignaci. Tím, že bude teď rezignovat vedení strany, jen destabilizujeme situaci v tom nejhorším období covidu-19," řekl ČTK Birke. "Odstoupení vedení není na pořadu dne, v lednu máme sjezd," řekl ČTK předseda libereckého krajského klubu zastupitelů za ČSSD Pavel Svoboda. "Rozhodně bychom se ale měli zamyslet nad tím, že jsme přestali oslovovat voliče. Utekli od nás a nepodařilo se nám je přilákat zpátky," uvedl.

Hamáčka podpořili i šéf jihomoravské ČSSD Břetislav Štefan, lídr kandidátky v kraji Marek Šlapal a bývalý místopředseda strany Michal Hašek. "Pracuje na maximum a personifikovat klesající oblibu ČSSD bylo chybou už v roce 2017," uvedl Šlapal. Podobně to vidí i Hašek. "Stojím za ním. Nebýt jeho tvrdé práce letos, sociální demokracie už prakticky skončila. Volební výsledek letošních krajských voleb je doufám poslední dozvuk knockoutu, který ČSSD dostala v roce 2017 ve sněmovních volbách," řekl Hašek, který byl letos volebním manažerem.

Kriticky se vyjádřil šéf pražské ČSSD Pavlík. "Vedení by z toho fiaska jisté závěry vyvodit mělo," napsal Pavlík ČTK.