Kupka pokračuje v práci pro Středočeský kraj, o vládních postech se prý nejednalo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Místopředseda ODS a staronový poslanec Martin Kupka nadále počítá se svým působením v radě Středočeského kraje, kde má na starosti silniční infrastrukturu. Pokud by dostal nabídku do vlády, jednal by o situaci s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN), řekl dnes ČTK.