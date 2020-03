Lidovci či ODS chtějí znát vládní kroky k řešení migrace, prý hrozí další krize

Napětí na turecko-řecké hranici se vyhrotilo poté, co ve čtvrtek večer Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

"Chceme navrhnout speciální bod jednání, který se bude zabývat kroky vlády k řešení hrozící migrací krize do Evropy. Také chceme vyzvat vládu, aby zvážila možnosti zejména technické a personální pomoci zemím, které jsou v regionu, který je vystaven migračnímu tlaku," řekl Benešík. Nejlepší možností je podle něj učinit kroky k prevenci tam, kde je momentálně problém, a nečekat, až se migrační toky dostanou dále.

"Chceme, aby vláda zvážila pomoc těmto zemím, zejména Řecku, ale i jiným zemím, a také možnosti pomoci v utečeneckých táborech například v zemích Blízkého východu, kde se velké množství migrantů a uprchlíků dlouhodobě nachází," dodal Benešík.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vládu vyzvalo, aby okamžitě Řecku pomohla vysláním vojáků či policistů na ochranu hranic.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes oznámil, že se ve středu zúčastní mimořádné schůzky unijních ministrů vnitra, na které se budou zabývat právě situací na řecko-turecké hranici. Hamáček chce nabídnout Řecku humanitární i finanční pomoc. Uvedl, že pokud to bude potřeba, pošle Česká republika na řecko-turecké hranice i policisty. Podobně Česko při minulé migrační krizi pomáhalo některým balkánským zemím.

Také poslankyně ODS a předsedkyně sněmovního obranného výboru Jana Černochová chce od vlády slyšet dlouhodobé řešení, které má unii pomoc s ochranou hranic tak, aby stát nemusel čelit kritice svého postoje k přijímání uprchlíků. Kritizovala Hamáčka, který hovořil o vyslání policistů do Řecka, a premiéra Andreje Babiše (ANO). "Místo aby se dohadovali s Frontexem, řekne Hamáček, že tam pošleme policisty, ti ale budou chybět v České republice," uvedla.

Řecká policie a armáda od soboty k pondělnímu večeru zabránily asi 24.000 pokusům o ilegální překročení hranice z Turecka migranty a zatkly kvůli tomu na 183 běženců. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na řecké úřady. Do oblasti řecko-turecké hranice jedou dnes vrcholní představitelé EU, kteří se snaží řešit spor.