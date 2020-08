Lukašenko je horší než Husák, totální křupan, říká Bok

"Husák byl vzdělaný člověk, sám politický vězeň, i když se potom v roce 1968 taky hezky vybarvil. Lukašenko je totální křupan," nechal se slyšet v pořadu Barbory Tachecí na Plusu aktivista, který srovnával osobnost nynějšího běloruského prezidenta a normalizačního představitele Socialistického Československa. "Přijde a zas odejde,“ řekl k ruské armádě.

Pokud jde o Lukašenkovu sokyni Svjatlanu Cichanouskou, kterou okolnosti donutily po volbách odejít z Běloruska, tak Bok řekl následující: "I když ji vypudili a muselo tam být zastrašování, tak vyzvala armádu a bezpečnostní složky, ať se přidají k lidu, což je síla.“

"Jestliže jí asi řekli, že jí ,oddělají‘ manžela, to si umím představit. Nebo že ,oddělají‘ ji. Tak sbalila kufry, proč by se taky nechala zlikvidovat. Tam (v exilu v Litvě, pozn. red.) je něco víc platná. Hned udělala to, proč šla do voleb, proč chtěla být prezidentkou,“ dodal s tím, že mimo zem udělala řada lidí hodně dobré práce, a pak se nakonec vrátili.

Co se týče možných sankcí EU vůči Minsku, tak ty slovy aktivisty nebudou mít na poslední evropskou totalitu žádný vliv. "To je póza, je to jen takové tajtrlíkování," řekl.

"Když se podíváte na sankce vůči Rusku, které měly nějaký dopad, tak co si z nich Vladimir Putin dělá? Nic. Mělo by to být probíráno třeba přes OSN, to by mělo větší dopad a sílu,“ podotkl.

„To jsou instrumenty, které mohou navodit situaci, že i takový arogantní nezbeda, jako je Putin, to může akceptovat. I když nám na Krymu ukázal, že nikoli. A ukázal to i v jiných situacích, vysvětlil Bok.

Aktivista rovněž také upozornil, že i v případě ruské intervence v Bělorusku by byla EU velmi opatrná.

"Stejně jako řeší Izrael a fandí Palestincům. To je to, co mi na Unii jako celku vadí, stejně jako u koronaviru, kdy jsme nebyli jeden tým, ale každý si sypal ten svůj píseček,“ zlobil se.

Pokud ale jde o zdravotnictví, tak v této oblasti nemá EU žádné společné kompetence.

"Já nemluvím o pravomocích, ale o vzájemných vztazích států, které mají být kamarádi, vymýšlejí, jak bránit Evropu. A pak přijde koronavirus a jsou všichni ,hyn‘. Nejen naše vláda, ale i všichni ostatní byli jak amatéři, ťulíkové. Místo toho, aby si pozvali odborníky, kteří se nebojí rozhodnout, tak to bylo jeden čehý a druhý hot. To dělala celá EU,“ uzavřel Bok.