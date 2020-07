Překvapivé přiznání. Maláčová obdivovala Klause, dokonce s ním má fotku

Za zmínku stojí, že se šéfka resortu práce ke svému "přešlapu" v dětství sama přiznala a že celá událost vůbec nemusela vyjít najevo, jelikož zmiňovaná fotografie byla díky dřívější době bez internetu a sociálních sítích uložená v rodinném albu. Ostatně jí samotnou překvapilo, když tuto starou vzpomínku na návštěvě rodičů objevila.

"Tahle vznikla na Zemplínské Šíravě, kde byl můj tatínek pracovně. Bylo mi 11, hltala jsem politiku a potkala se se svým tehdejším idolem Václavem Klausem. Ano, takový jsem měla dětský vkus. Naštěstí jsem z něj vyrostla,“ okomentovala Maláčová fotku, kterou zveřejnila na svém facebookovém účtu.

Redakce deníku Blesk odhadla, že se mohlo jednat o snímek z roku 1992, kdy byla současná ministryně práce školačkou, zatímco Václav Klaus už zastával funkci předsedy vlády.

Nyní se karta obrátila. Nynější premiér a prezident už má svojí politickou kariéru za sebou a po skončení mandátu hlavy státu v roce 2013, kdy jej na Hradě vystřídal Miloš Zeman, se odebral do penze. Zato Maláčová už stihla dostudovat, pracovat v Bruselu a posléze nastartovat politickou kariéru, kdy se z běžné úřednice dostala nejen do ministerské funkce, nýbrž i do vedení ČSSD.

Nenese odpovědnost pouze za chod svého resortu, nýbrž i za program pro krajské volby, které se v Česku uskuteční 2. a 3. října. Střety s Klausem se jí ale nevyhýbají, byť k nim dochází nepřímo.

"Dnes pan Klaus zpochybňuje všechno, co prosazuji,“ konstatovala Maláčová s uvedením několika vzorových příkladů. "Přečetla jsem si nedávno, že odmítá valorizaci důchodů či proplácení nemocenské od prvního dne, pozastavil by zákon upravující minimální mzdu a zaručenou mzdu,“ uvedla některé zásadní rozdílné úhly pohledu na dnešní ekonomiku a její směřování s poznámkou, že by bývalý český prezident býval raději nezvyšoval platy ve veřejné sféře, ale raději snižoval stavy. "Dnes víme, že pan Klaus se ve své politické kariéře hodně mýlil," dokončila.

Slovy ministryně sliboval Klaus během devadesátých let, že když si utáhneme opasky, předhoníme Rakousko, což se ale nakonec nestalo. "A kam nás celá geniální kuponová privatizace přivedla?“ položila řečnickou otázku.

Český exprezident a šéf státní pokladny se nedávno na Primě nechal slyšet, že se Česko nemůže z krize proinvestovat a celkový propad hospodářství by mohl činit 15 až 20 % HDP navzdory mírně optimističtějšímu scénáři Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která si myslí, že by se mohlo jednat o 9,6 % hrubého domácího produktu, čímž by se česká ekonomika ale i tak stala pátou nejvíce zasaženou na světě.

Klaus mimo se mimo jiné také nechal slyšet, že počítá s růstem nezaměstnanosti, k němuž momentálně nedochází jenom díky regulaci pracovního trhu a programu na záchranu pracovních míst z dílny Maláčové.

"Tak takhle ne! Jestli mi na něčem obzvlášť záleží, tak aby lidé měli dobře placenou práci. Dneska se všichni ohání programem Antivirus, který jsme s kolegy na ministerstvu práce v březnu postavili za pár dní na nohy. Antivirus přispívá firmám na mzdy, aby nemusely propouštět. Lidé nepřijdou o práci, firmy nepřijdou o kvalitní zaměstnance,“ hájila se ministryně.

"Nechci a nepřipustím, aby lidé končili na úřadech práce jen proto, že se tu zaklínáme neviditelnou rukou trhu, ale reálně nevíme, co by tito lidé dělali, kde by byli zaměstnaní a jestli by možná jen sbírali okurky místo sezonních pracovníků ze zahraničí,“ dodala s poznámkou, že je pro stát výhodnější podporovat zaměstnanost než nezaměstnanost.

"Antivirus, to je fiktivní, umělé vytváření zdání, že pracovní místa ještě existují. I když je (pracovní místo) dávno ve vzduchoprázdnu a těžko bude udrženo,“ oponoval Klaus, že Antivirus jenom oddaluje problém.