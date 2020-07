"Už vím, co je zač". David Rath chce do svých problémů zatáhnout i bratra

"Bratrovi by se líbilo, kdybych za jeho trestnou činnost odpykal trest já s mojí rodinou,“ konstatoval Michal Rath v rozhovoru pro server irozhlas.cz. Na otázku, zda čekal, že soud vyhoví jeho bratrovi, odpověděl, že nikoliv. Zmínil mimo jiné i skutečnost, že svůj majetek převedl na rodinu, což bylo pro soudy velmi průhledné.

"Vůbec se nedivím, že neuspěl. Myslím, že pro soudy je to velice průhledné vzhledem k tomu, že svůj majetek převedl za zlomek ceny na svoji rodinu. A pak se naopak snaží, abych mu vyplatil jím požadovanou, zcela přemrštěnou cenu za půl starého domku, kde s rodinou bydlím... To hovoří za vše. Domek jsme s rodinou na naše náklady v průběhu 30 let zcela opravili do obyvatelné formy," nechal se slyšet.

Dále dodal, že se jeho bratr chová účelově a že mu chce co nejvíc uškodit, aby si pak vynutil prodej domu s výplatou jeho polovičky, a to za jím diktovaných podmínek a za neúměrnou hodnotu.

"V tomto smyslu na mě asi před půl rokem podal žalobu na vyrovnání, kde tvrdí, že cena domku je 18 milionů, přitom dle znaleckého posudku, který jsem si nechal vyhotovit, je asi čtvrtinová, a to je domek skoro zrekonstruovaný," podotkl Michal Rath.

"Pochopil jsem, že by se bratrovi líbilo, kdybych za jeho trestnou činnost odpykal trest já s mojí rodinou. A dopady na něj a jeho rodinu by byly nulové. Už po zkušenostech vím, co je bratr zač," nechal se slyšet.

"Znamená to pro mě nebýt jeho chováním vůči mně překvapen a deptán, jeho postupy předjímat a mít připraveny podklady pro řádné a přiměřené majetkové vyrovnání, abych s ním měl do budoucna co nejméně společného. Při jeho chápání světa s ním nelze nějak rovnocenně spolužít," podotkl.

Posléze dodal, že je nemožné jej vyléčit z této psychické choroby, jelikož dosud neexistuje žádný lék na psychopatii. Společnost je tím pádem nucená takové lidi izolovat od ostatních a zavírat je do vězení, pokud má jejich porucha za následek páchání trestné činnosti vnímanou těmito jedinci jako zcela normální chování. Horší jsou situace, když se jedná o politika přesvědčeného, že má k odcizení cizího majetku mandát od svých voličů.

"Myslím, že je velice pravděpodobné, že bratrova polovina domu, kde s rodinou bydlím, bude předmětem zájmu exekutora. Vždyť bratr tvrdí, že žádný jiný majetek nemá," odpověděl Rathův bratr na otázku, zda lze očekávat i uvalení exekuce na dům.

"Předpokládám, že při řádném průběhu exekuce budu mít možnost zohlednit při exekučním prodeji bratrovy poloviny domu mimo jiné i fakt, že jsme spolu s mojí úzkou rodinou domek, který byl v době nabytí zcela neobyvatelný, zrekonstruovali na vlastní náklady. Zařídili jsme i napojení na nové veřejné sítě, které v této lokalitě v době nákupu nemovitosti zcela absentovaly. Myslím, že pokud nebude na nynější a eventuální budoucí finanční tresty majetek stačit, má exekutor v zákoně dostatečně účinné nástroje na návrat bratrova „ulitého“ majetku zpět pod exekuci," vysvětlil, jak se případně hodlá v budoucnu bránit.

"Vedle finančních trestů za bratrovu trestnou činnost budou asi mnozí poškození uplatňovat náhrady trestnou činností způsobených škod. A nesmíme zapomínat ani na to, že je zde dosud neuzavřené dědické řízení majetku po rodičích, zejména po otci, kterého se bratr umanul zmocnit na můj úkor. Tam samozřejmě záleží na úhlu pohledu, ale výše majetku v tomto dědictví je docela velká," uzavřel.