Ministerstvo vnitra připravuje dvě varianty voleb, projedná je vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo vnitra připravuje dvě varianty volebního zákona, které by měla v pondělí projednat vláda. Jeden návrh počítá s tím, že by Česká republika tvořila jeden obvod a byla by jediná kandidátka za každou stranu v celé zemi. Druhá varianta zachovává 14 volebních krajů a mění způsob přidělování mandátů. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nemá ale problém ani s využitím lidoveckého poslaneckého návrhu.