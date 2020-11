Mlsna není jediný. O post předsedy ÚOHS má zájem i právník Robert Neruda

Současný předseda úřadu Petr Rafaj rezignoval k 1. prosinci, premiér Andrej Babiš (ANO) na funkci vyhlásil výběrové řízení. Přihlášky mohou zájemci podávat do pátku 6. listopadu.

Robert Neruda na ÚOHS už osm let působil, do roku 2010 byl jako 1. místopředseda pověřen jeho vedením, poté odešel do soukromého sektoru. Nyní je společníkem, partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů advokátní kanceláře Havel&Partners. Specializuje se na poradenství v případech kartelů, zneužití dominance a soutěžně právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly, veřejné podpory a veřejných zakázek.

Kandidaturu třiačtyřicetiletého Nerudy komentovala na svém Twitteru i jeho manželka Danuše Nerudová, která je rektorkou Mendelovy univerzity. "Dlouho jsme doma diskutovali a naznali, že jediná možnost jak pomoci naší zemi je nabídnout svoji osobní službu, svoje znalosti, dovednosti a kompetence," uvedla Nerudová.

V rozhovoru pro Euro.cz Neruda uvedl, že by v případě svého zvolení prosazoval rozdělení ÚOHS na dva úřady - jeden z nich by se zabýval veřejnými zakázkami a druhý soutěžní agendou.

"Obě agendy jsou příliš odlišné, jejich spojení v rámci jednoho úřadu nepřináší žádné výhody a není náhoda, že takové spojení není ve světě obvyklé. Je naopak zdrojem komplikací při prosazování soutěžní agendy. Agenda zakázek za poslední desetiletí bobtnala, poutá většinu mediální pozornosti, v očích mnoha je ÚOHS především zakázkový úřad. To vede k sníženému vnímání významu agendy ochrany soutěže, což není dobře," uvedl Neruda.

Výběrové řízení bylo na pozici šéfa ÚOHS vyhlášeno poprvé, dosud nového předsedu vybírali politici. Původně byla v podmínkách obsažena nutnost, aby kandidát měl bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle protikorupčních organizací ale tato podmínka vylučovala kandidaturu kohokoliv mimo státní správu, vláda po jejich kritice podmínku vypustila.

Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci.