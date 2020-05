Narození dítěte musíte ohlásit pojišťovně. STAN to chce změnit, vláda je proti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh poslanců STAN, podle kterého by narození dítěte oznamoval zdravotní pojišťovně matriční úřad místo rodičů, vláda zřejmě odmítne. Poukáže podle podkladů pro pondělní schůzi na to, že matrika k tomu nemá potřebné údaje. Zákonodárcům by měl kabinet poslat k novele o veřejném zdravotním pojištění záporné stanovisko. Předkladatelé tvrdí, že ohlášení narození dítěte je formalita, která rodiče zbytečně zatěžuje.