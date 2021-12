Nová vláda počítá s růstem minimální mzdy na 16 200 korun

"Předpokládám, že budoucí vládní koalice nebude mít ambici toto měnit," řekl České televizi předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který má vést ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Fialy není možné přijít do vlády a začít všechno rušit, protože by to podle něho způsobilo jen zmatek u zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Nejnižší výdělek pobírá podle podkladů k nařízení asi 139.000 lidí. Ministerstvo práce po vedením Jany Maláčové (ČSSD) původně navrhovalo přidání o 2800 korun na 18.000 korun. Odbory to podporovaly. Zaměstnavatelé byli proti, přidali by o 500 korun. Tripartita o částce několikrát jednala, ale shodu nenašla.

Minimální mzda se od ledna zvýší nařízením kabinetu téměř o sedm procent. Zaručená mzda, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce, se pohybuje od nejnižší mzdy do jejího dvojnásobku. Nyní činí od 15.200 do 30.400 korun, od ledna se dostane na 16.200 až 32.400 korun. Lidé s nejnižšími výdělky si tak polepší o 1000 až 2000 korun. Roční mzdové náklady na pracovníka s nejnižším výdělkem zaměstnavatelům v roce 2022 vzrostou zhruba o 16.000 korun.