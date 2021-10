Novou předsedkyní Sněmovny bude zřejmě Pekarová Adamová

Spolu a Piráti se STAN nabídnou dvě křesla místopředsedů Sněmovny hnutí ANO, odpovídá to podle Fialy volebnímu výsledku. Naopak SPD by podle něj post místopředsedy mít nemělo. "Pokud budeme respektovat zásady poměrného zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny a pokud bude mít hnutí ANO jako nejsilnější klub z budoucí opozice dva místopředsedy, tak to početně nevychází," řekl.

Nová Sněmovna by podle Spolu a Pirátů se STAN měla mít šest místopředsedů, kromě dvou z ANO po jednom z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN. Aktuální dolní komora má místopředsedů pět, a to z KSČM, ČSSD, ODS, SPD a Pirátské strany.

Pekarová Adamová bude podle Fialy důstojnou reprezentantkou Sněmovny. "Má zkušenosti, ví, jak funguje Poslanecká sněmovna, a myslím si, že svojí politickou kariérou prokazuje celou dobu to, že bude kultivovanou a dobrou reprezentantkou všech poslanců, kteří v Poslanecké sněmovně zasedají," uvedl.

Návrh podpořili i Piráti se Starosty. "My jsme s tím srozuměni a myslíme, že právě Markéta Pekarová Adamová bude i jakýmsi symbolem změny ve vedení Poslanecké sněmovny," řekl šéf STAN Vít Rakušan. Kritizoval "výkony současného předsedy Radka Vondráčka (ANO)".