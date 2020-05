Od 11. května budou moci za prací do ČR i občané zemí mimo EU

"Jedná se například o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách," uvedl úřad v tiskové zprávě.

Na konci dubna se podle ankety ČTK mezi firmami potřebu sezonních pracovníků podařilo zemědělcům a lesníkům víceméně pokrýt, i když chybějí zaměstnanci ze zahraničí. Práci hledali hlavně lidé pracující běžně v ubytovacích a restauračních službách, případně další, kteří přišli kvůli vládním restrikcím o práci. Zaměstnavatelé se ale obávají toho, že řada lidí odejde zpět do původní práce, až vládní omezení kvůli covidu-19 skončí. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) chybělo na přelomu dubna a května v oboru 3000 lidí.

Vláda dnes také rozhodla, že všichni cizinci budou moci na území Česka legálně zůstat až do 17. července, i když jim mezitím skončí platnost víza nebo uplyne délka povoleného bezvízového pobytu. Cizinci se kvůli prodloužení pobytu do tohoto termínu nebudou muset obracet na cizineckou policii.

Česko od poloviny března kvůli epidemii koronaviru neumožňovalo příjezd do země cizincům, kteří v zemi neměli trvalý pobyt. Umožnilo však setrvat těm, kdo do Česka dorazili předtím, a to i když jim končila platnost víza či maximální délka bezvízového pobytu.