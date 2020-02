ODS se bije za vyšší rodičovský příspěvek. Vláda návrh smetla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předlohu poslanců opoziční ODS, podle které by vyšší rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku, vláda dnes odmítla. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Rodičovská se zvýšila od ledna o 80.000 na 300.000 korun a u vícerčat z 330.000 na 450.000 korun. Nárok mají noví žadatelé a asi 280.000 rodin s dítětem do čtyř let, kteří k lednu příspěvek ještě pobírali.