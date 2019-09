Ondráček se naštval na ČT: Jděte do h*jzlu, vy komedianti!

Opoziční politici respektují rozhodnutí státního zástupce Šarocha v případu Čapí hnízdo, vyčkávají ale na podrobnější informace. O problému v pořadu Události, komentáře v České televizi debatovali i zástupci všech parlamentních stran.

Veřejnoprávní televize se případu věnovala kontinuálně celý den. To, jak informovala o Babišovi a celé kauze, se ale nelíbí komunistovi Ondráčkovi. „Koukám na ČT 24 a nestačím se divit co se kolem zastavení tr. stíhání předsedy vlády Andreje Babiše děje a co média a právníci různých profesi předvádí,“ vysmál se ČT poslanec.

Zaujala jej i redaktorka z pořadu Reportéři ČT Jana Neumannová. „Ta mluví jak soudce že Švejka. Už jen čekám, kdy řekne: přiveďte odsouzeného. Škoda, že jsem žádného pisálka ani státního zástupce takto neslyšel mluvit, když jsem stíhal prezidenta NKÚ. To všichni drželi hubu a jiní mi dokonce říkali, abych neblbnul, nezahajoval to a pak raději zastavil. Jděte do h*jzlu, vy komedianti!!!“ vzkázal všem Ondráček.

Poslanec narážel na dobu, kdy u Policie ČR působil jako vyšetřovatel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality- V té době vedl mimo jiné vyšetřování kauzy Opencard či záležitosti týkající se prezidenta NKÚ Františka Dohnala.

Dohnal v roce 2010 odmítl poskytnout poslancům podklady pro audit hospodaření NKÚ, za což byl obžalován a nakonec odsouzen za trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Odvolací soud pak v roce 2012 rozsudek potvrdil, takže přestal splňovat předpoklad bezúhonnosti pro zastávání této funkce