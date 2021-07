Peníze z EU nejsou podle Hamáčka ohroženy, pokud vláda dodrží vlastní mechanismy

Evropská komise dnes schválila český národní plán obnovy, který Česku otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací. Plán podle komise splňuje stanovená ekologická či digitální kritéria, české úřady však budou muset zabránit možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), aby mohla země inkasovat všechny peníze.

Hamáček řekl, že pozorně sledoval vyjádření šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. "Řekla, že podporuje český plán obnovy a rovněž opatření, která jsou už v tom návrhu, který byl odeslán do Bruselu. Ta by podle jejích slov měla zařídit, že nedojde k žádné komplikaci z hlediska střetu zájmů," řekl.

Český materiál obsahuje mechanismy, které komplikacím zabrání. "Jediné, co stačí, je, když bude česká vláda dodržovat opatření, ke kterým se sama zavázala. Pokud ten materiál odeslaný vládou do Bruselu bude naplněn, tak problém nevznikne, tím to pokládám za vyřešené," uvedl Hamáček. Neexistuje podle něj důvod, aby vláda nedodržovala vlastní materiál.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka řekl, že čerpání se bude kontrolovat jednou za půl roku. "Střet zájmů nemůže být důvodem, aby ČR nemohla čerpat evropské peníze. Podmínka, že nebude existovat tento problém, platí nejen pro tento takzvaný covidový účet, ale pro všechna čerpání v rámci EU," doplnil.

Babiš dnes řekl, že evropské peníze se v ČR rozdělují transparentně. "Od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády a teď jsem premiér, tak nemám pocit, že bychom měli nějaký systémový problém," řekl Babiš. "Je tam požadavek na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají finance. Tyto milníky musí být splněny předtím, než bude v polovině roku 2022 vyplacena první velká částka," doplnila šéfka komise.