Politolog má program nové vlády za ambicióznější oproti Babišovu kabinetu

"Tohle prohlášení je konkrétnější a je podle mě i ambicióznější," řekl Mrklas. Za největší úkol pro vládu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN považuje penzijní reformu. Nový kabinet ji podle něj musí dokončit, v mnoha případech jde totiž o poslední možnou chvíli, kdy se reforma dotkne elektorátu koaličních stran.

Prioritami vlády jsou podle preambule stabilizace veřejných financí, orientace na EU a NATO nebo penzijní reforma. Mezi klíčové oblasti řadí vláda také vzdělávání, podporu svobodného trhu, životní prostředí, bydlení, digitalizaci či vědu a výzkum. Zaměří se i na modernizaci státní správy a chce se postarat o zlepšení politické kultury.

V programovém prohlášení nachází na rozdíl od Babišovy vlády méně proklamací o dálnicích, rychlovlacích a podobných záležitostech. "Je to prostě daleko víc šité na míru situaci, která teď je. Situace je v mnoha ohledech krizová, přelomová nejen pro Českou republiku, ale obecně pro celou Evropu, ať už je to z hlediska energetiky, nebo záležitostí týkajících se bydlení, inflace," míní Mrklas. Program je podle něj daleko víc při zemi a na první pohled méně modernizační. "Ale možná o to je realističtější," dodal.

V určitých věcech ale Mrklas postrádá větší míru konkrétnosti v tom smyslu, jak se ke stanoveným cílům propracovat. Týká se to například nápravy veřejných financí, investic či třeba stavby bloků jaderných elektráren.

U některých záležitostí podle Mrklase bude velikým úkolem pro vládu realizovat je bez kroků, které by byly překvapivé pro její voliče. Jako příklad uvedl, že všechny strany slibovaly, že nebudou zvyšovat daně. Pokud by tento slib porušily, mohly by se dostat do kolejí vlády bývalého premiéra Petra Nečase, což by ji stálo důvěru občanů.

"Priority v preambuli jsou v podstatě prioritami, které by měla skoro každá česká vláda," řekl Mlejnek. Politiku lze podle něj definovat i jako obtížné prosazování hezkých vět z různých proklamací do praxe. "Kdy se často ukáže, že řada chvályhodných záměrů je vlastně ve vzájemném rozporu. Takže bych si raději počkal na tu praxi," napsal ČTK.