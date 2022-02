Poslanci mohou o návrhu letošního státního rozpočtu jednat do soboty

Také zástupci opozičních hnutí ANO a SPD návrh zkritizovali a odmítli ho podpořit. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že je rozpočet "domatlaný" a Fialův kabinet neprovedl žádné úspory, pouze škrty.

Vládní koalice, složená z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a Starostů, předložila Sněmovně rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Je tak o 97 miliard nižší, než předpokládal původní návrh bývalé Babišovy vlády. Vláda chce šetřit třeba na provozních výdajích nebo na platech. Protože nově vzniklá Fialova vláda připravila vlastní návrh rozpočtu, Česko hospodaří od ledna v rozpočtovém provizoriu.

Jednání o rozpočtu začalo dnes dopoledne, kromě toho ale také poslanci projednávali novelu pandemického zákona a volili šestého místopředsedu Sněmovny. Do 18:00 tak debatě o rozpočtu Sněmovna věnovala sedm hodin čistého času. Během jednání předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný navrhl, aby se o rozpočtu mohlo jednat i po půlnoci a pak v sobotu, což podpořili vládní i opoziční poslanci.

V úvodu schůze vystoupil prezident Zeman, který měl výhrady k návrhu rozpočtu například kvůli škrtům v platbách do veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce nebo snížení investic. Kritizoval také, že návrh neruší žádné daňové výjimky, které podle něj stát stojí 380 miliard korun. Vyzval členy dolní komory k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob, což by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard. "Kdybyste čirou náhodou tato opatření akceptovali, dostanete přebytkový rozpočet a vaši voliči vás zabijí," prohlásil.

Ministr financí Stanjura v reakci na Zemanovo vystoupení rušení většiny daňových výjimek odmítl. Ne proto, že by se vláda bála voličů, ale protože by to byl chybný krok, dodal. Třeba zrušení základní daňové slevy na poplatníka by podle jeho odhadu sice do rozpočtu přineslo asi 150 miliard, ale o těchto 150 miliard by přišli občané. Stejně tak odmítl myšlenku danit starobní důchody. Podle Stanjury se však vláda bude v budoucnu daňovým výjimkám věnovat.

Ministr financí na začátku jednání Sněmovny popsal návrh rozpočtu jako zodpovědné protiinflační vládnutí bez zvyšování daní. Poslancům řekl, že vyšší inflace sice do rozpočtu přinese proti plánu víc peněz, například na sociálním pojistném nebo dani z přidané hodnoty, ale současně bude znamenat i vyšší výdaje. Bude to například mimořádné zvýšení důchodů plánované k červnu.

Premiér Fiala označil návrh za úsporný. Poslancům řekl, že vláda šetří na státu, provozu a zbytečných výdajích. Zároveň kritizoval tempo zadlužovaní za vlády svého předchůdce Babiše. "Ještě nikdy nečelily veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupl za poslední dva roky o polovinu," uvedl.

Fialova vláda však podle bývalého premiéra Babiše neprovedla žádné úspory. "Dozvěděli jsme se, že jste šetřili. Nevím kde. Žádné úspory jste neudělali, to jsou všechno škrty," oslovil členy vlády. "Vy jste ten rozpočet tak domatlali. Vy jste to udělali tak, že se v tom nikdo nevyzná vlastně," prohlásil. Opakovaně popřel, že by se jeho kabinet na růstu inflace podílel svým plýtváním, letošní nárůst inflace naopak podle něj zavinila nynější vláda.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla poslancům, že ANO nemůže podpořit návrh rozpočtu Fialovy vlády. Nebude ale podle ní zdržovat jeho další projednávání ve Sněmovně, protože je lepší špatný rozpočet než dlouhé rozpočtové provizorium. Schillerová poukazovala na zkušenost z doby finanční krize po roce 2008, kdy podle ní škrty vedly k dalšímu zaškrcení ekonomického růstu a opakování recese v roce 2012. Vládě vyčetla, že dělá stejnou chybu, když oprášila podle ní nefunkční recept.

Ani další opoziční hnutí SPD návrh rozpočtu nepodpoří. Lídr SPD Tomio Okamura dnes kritizoval například snížení plateb státu do zdravotnictví. "Vláda škrtá na potřebných lidech, a naopak zvyšuje výdaje na nepotřebné politické trafiky," uvedl.

V prvním čtení mají poslanci schvalovat základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Stanjura proto dnes nabádal opoziční poslance ke zdrženlivosti ohledně rozboru jednotlivých rozpočtových kapitol. Podrobnější debata patří podle něho do výborů a do druhého čtení. Předsedkyně klubu ANO Schillerová v reakci na Stanjuru řekla, že stínoví ministři ANO se potřebují zeptat na některé podrobnosti, aby mohli kvalitně připravit návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Vládní koalice má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, takže se dá očekávat, že svůj první rozpočet prosadí. Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) před začátkem dnešního jednání uvedl, že návrh rozpočtu by mohla dolní komora ve třetím čtení projednat a diskusi nad ním ukončit 10. března. Vláda usiluje o prosazení zákona tak, aby rozpočtové provizorium skončilo do konce března.