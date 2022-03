Praha žádá stát, aby vytvořil systém ubytovávání uprchlíků v krajích

Zároveň je třeba zvýšit příspěvek na bydlení a zavést příspěvky pro soukromé vlastníky nemovitostí. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti), jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN) a ředitel pražských hasičů Luděk Prudil.

Asistenční centrum pro Prahu a Středočeský kraj v Kongresovém centru Praha (KCP) od začátku války na Ukrajině odbavilo již přes 36.000 uprchlíků.

"Stát se musí ujmout svých rolí. My nejsme schopni zajistit relokační mechanismus (systém rozmisťování uprchlíků do krajů), stejně tak nejsme schopni z legislativních důvodů řešit sdílený informační systém. To jsou objektivní skutečnosti, se kterými se potýkáme, a musí je vyřešit stát," řekl Hřib.

Největší problém má Praha právě s ubytováním a rozmisťováním uprchlíků do ostatních krajů. Někteří uprchlíci tak musí nocovat na lavičkách v KCP, než se pro ně najde ubytování. Na bydlení někteří čekají více než 24 hodin. "Sál to naštěstí umožňuje. Tuto množinu lidí tu máme trvale, jen se mění počet lidí," řekl Prudil.

V současné době mechanismus přemisťování funguje do značné míry na dobrovolnosti, kdy se ten který kraj ozve s nabídkou volných míst. "Budeme potřebovat ´vnitřní kvóty´, abychom rovnoměrně zatěžovali všechny kraje, protože odbavovat umíme velké množství lidí, ale neumíme je ubytovávat," řekl Prudil.

Stát musí podle primátora vytvořit informační platformu, do které budou mít přístup všichni zúčastnění včetně samospráv, hasičů nebo neziskových organizací. Z databáze by bylo jasné, kde jsou nejen volná místa k ubytování, ale bude možné zjistit také profese lidí, město potřebuje například učitele nebo pečovatele. "Tedy vše, s čím potřebujeme pracovat. Nelze to dělat tak, že si budeme neustále posílat excelové tabulky," řekl Hřib.

Magistrát rovněž požaduje, aby stát zvýšil příspěvek na ubytování uprchlíků, který je nyní 180 korun. "Za to tady nejsme schopni nic nasmlouvat. Už nyní nasmlouváváme za víc," řekl. Zároveň je třeba zavést motivační příspěvky pro vlastníky soukromých nemovitostí. Město jedná s Evropskou komisí, aby bylo možné na pomoc využít peníze z evropských fondů. Uvolnit je podle primátora třeba pro ubytování i státní objekty.

Město v minulém týdnu začalo vytvářet nouzové ubytování v tělocvičnách, kulturních domech nebo v hasičských zbrojnicích. V nouzovém ubytování je ve 13 městských částech asi 500 lidí. Hlubuček řekl, že dnes má město k dispozici 114 takových míst. "Ubytování v tělocvičnách je pouze dočasné," řekl Hlubuček. Kromě volných prostor je pak navíc třeba zajistit vybavení. "Nejsou matrace, postele, lůžkoviny a další vybavení. Lidé potřebují i pantofle a další věci, které jste ani nedomysleli," řekl Hlubuček.

Jen v pondělí bylo v KCP odbaveno 2945 lidí a ubytováno bylo 323 osob, z nichž 88 je v režimu nouzového bydlení. Středočeská centra v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a v Příbrami odbavila od začátku války na 11.000 lidí.