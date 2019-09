Jsme si rovni před zákonem? Předseda ODS Fiala odpovídal na palčivé otázky

Na politické schůzce ODS s šéfy Pirátů, lidovců, TOP09 a hnutí STAN opozice vyzvala prezidenta, aby zvážil postoj k případné abolici. „Je důležité aby lidé slyšeli, že politická opozice, která se nesmíří s pochybnostmi zda jsme si před zákonem rovni. Spravedlnost platí pro všechny a před zákonem jsme si všichni rovní, proto jsme pana prezidenta vyzvali,“ vysvětluje Fiala v rozhovoru pro Radiožurnál.

Opozice vyzvala i premiéra Andreja Babiše (ANO) aby se vláda v žádném případě nepodílela na podepsaní abolice. Politici by se měli zdržet komentářů, které směřují k ovlivňování orgánů činných v trestním řízení. Rozhodnutí státního zástupce nekomentuje. „Patřím k těm politikům, kteří dbají na pravidla právního státu, a proto se nevyjadřuji k rozhodování orgánů činných v trestním řízení,“ dodal Fiala.

Státní zastupitelství premiéra očistilo. „Ano, očistilo, ale vidíte k čemu to vede i ve veřejnosti. Řada lidi nevěří tomu, že to proběhlo bez problémů. ODS od začátku říkala, že trestně stíhaná osoba nemá být premiérem. Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí, nastala ale situace, před kterou jsme varovali. Velká část společnosti nevěří, že stejné rozhodnutí by padlo v případě řadového občana,“ řekl Fiala.

Tématem bylo také sněmovní jednání o ústavní žalobě na prezidenta ve čtvrtek. Proti budou poslanci z SPD, ČSSD, komunistů a ANO, pro přijetí bude chybět odhadem padesát hlasů. „Kolegové ze Senátu dospěli k závěru, že existují důvody pro podání žaloby a naší ústavní povinností je se tím zabývat. Nemám z toho radost, je to záležitost bolestná. Ale jsem staromódní politik a instituce jsou pro mě důležité,“ vysvětlil Fiala.

Změnu ústavy nezvažuje ani v případě neúspěchu žaloby. „Z mého konzervativního postoje a odborného přesvědčení vychází, že když někdo jedná nad rámec svých pravomocí, nemá se to řešit úpravou zákonů. To nepomůže. Zrušil bych ale přímou volbu prezidenta. Toto chybné rozhodnutí způsobilo řadu problémů,“ dodal Fiala.