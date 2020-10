PŘEHLED: Kdo uspěl ve volbách? Představujeme 26 nových senátorů

Miroslav Plevný (nestr. za STAN) za volební obvod č. 3 – Cheb

Nejzápadnější cíp republiky bude v horní komoře zastupovat Miroslav Plevný, který jednoznačně porazil kandidátku vládního hnutí ANO Jaroslavu Brožovou Lampertovou. Vysokoškolský učitel má zkušenosti z komunální i krajské politiky, byl místostarostou Chebu i zastupitelem Karlovarského kraje.

Ivo Trešl (STAN) za volební obvod č. 6 – Louny

Louny a okolí posílají do Senátu lékaře Iva Trešla, který přesvědčivě zvítězil nad protikandidátem Vladimírem Drápalem. Trešl má rovněž politické zkušenosti, v zastupitelstvu Rakovníka je již od roku 2006. V letech 2016 až 2020 byl také členem výboru pro zdravotnictví Středočeského kraje.

Lumír Aschenbrenner (ODS) za volební obvod č. 9 – Plzeň-město

Obyvatele Plzně bude v Parlamentu zastupovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který porazil pirátského protikandidáta Daniela Kůse. Dlouholetý starosta městské části Slovany a plzeňský zastupitel obhájil mandát, poprvé byl do horní komory zvolen v roce 2014.

Tomáš Fiala (nestr. za ODS) za volební obvod č. 12 – Strakonice

Strakonice bude v Senátu reprezentovat lékař Tomáš Fiala, který těsně předčil lidovce Luboše Peterku. Od roku 2003 je ředitelem strakonické nemocnice, která byla pod jeho vedením dvakrát vyhlášena Nemocnicí roku ČR.

Jaroslav Chalupský (nestr. za Svobodné) za volební obvod č. 15 – Pelhřimov

Svého senátora se zásluhou Jaroslava Chalupského dočkají Svobodní. Šestačtyřicetiletý podnikatel překvapivě porazil bývalého předsedu horní komory Milana Štěcha z ČSSD. V politice se výrazněji prosadil v posledních letech, od roku 2018 je totiž také radním Jindřichova Hradce.

Petr Štěpánek (STAN) za volební obvod č. 18 – Příbram

Na Příbramsku si zvolili za senátora Petra Štěpánka, který porazil obhajujícího občanského senátora Jiřího Buriana. Nově zvolený člen Parlamentu se v komunální politice angažuje dlouhodobě, od roku 2006 je starostou Petrovic na Sedlčansku, již čtyři roky je rovněž krajským zastupitelem.

Václav Láska (SEN 21) za volební obvod č. 21 – Praha 5

Václav Láska | foto: Facebook

V prvním z pražských obvodů obhájil mandát Václav Láska, který zdolal zdatného konkurenta v podobě Michaela Žantovského. Láska je senátorem od roku 2014, v minulosti byl šéfem české pobočky organizace Transparency International, pracoval také u Policie ČR.

David Smoljak (STAN) za volební obvod č. 24 – Praha 9

Obhájit mandát se podařilo také Davidu Smoljakovi, který porazil vojenského historika Eduarda Stehlíka. Syn slavného režiséra a člena Cimrmanů byl do Senátu poprvé zvolen v loňských doplňovacích volbách, od roku 2014 je v zastupitelstvu pražské Vinoře.

Miroslava Němcová (ODS) za volební obvod č. 27 – Praha 1

Miroslava Němcová | foto: Mikuláš Křepelka / EuroZprávy.cz / INCORP images

Z Poslanecké sněmovny se do Senátu přesune Miroslava Němcová, která v hlavním městě porazila současného senátora Václava Hampla. Němcová je politickou matadarkou, mezi lety 2010 až 2013 byla dokonce předsedkyní Poslanecké sněmovny. V dolní parlamentní komoře je v současnosti místopředsedkyní volebního výboru a členkou mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru.

Adéla Šípová (nestr. za Piráty) za volební obvod č. 30 – Kladno

Ve středočeském Kladně zvítězila ve volbách Adéla Šípová, která porazila občanského demokrata a někdejšího ministra Petra Bendla. Advokátka a matka pěti dětí je ve vysoké politice nová, již minulý týden ale byla zvolena též do středočeského krajského zastupitelstva.

Jiří Vosecký (SLK) za volební obvod č. 36 – Česká Lípa

Na Českolipsku obhájil senátorský mandát Jiří Vosecký, když zdolal protikandidáta Víta Vomáčku. V horní parlamentní komoře je místopředsedou mandátového a imunitního výboru, stálé komise senátu pro rozvoj venkova a členem výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Jan Sobotka (STAN) za volební obvod č. 39 - Trutnov

V započaté práci v horní komoře bude pokračovat také Jan Sobotka, který jasně předčil ve volbách kandidáta vládního hnutí ANO Jana Jarolíma. Senátorem se stal v lednu 2018 po zvolení dosavadního senátora Jiřího Hlavatého do Poslanecké sněmovny, je také starostou Vrchlabí.

Pavel Kárník (nestr. za STAN) za volební obvod č. 42 – Kolín

Na Kolínsku si novým senátorem zvolili Pavla Kárníka, který suverénně zdolal protikandidáta Igora Karena. Ředitel kolínské městské knihovny předtím ve volbách několikrát neuspěl, a to jak do kraje, v komunálních volbách či v hlasování do Poslanecké sněmovny. Přímo do Senátu neúspěšně kandidoval v roce 2014.

Jan Holásek (nez. s podporou HDK a TOP 09) za volební obvod č. 45- Hradec Králové

V Hradci Králové si za senátora vybrali Jana Holáska, který porazil soupeře z řad hnutí ANO Jiřího Maška. Sedmačtyřicetiletý právník je od října 2018 zastupitelem města, do horní komory již jednou neúspěšně kandidoval.

Jan Grulich (TOP 09 a LES) za volební obvod č. 48 – Rychnov nad Kněžnou

Do senátní lavice nově usedne také Jan Grulich, který porazil obhajujícího senátora Miroslava Antla. Ředitel základní a mateřské školy je členem TOP 09 od roku 2010, letos v lednu se stal zastupitelem Královéhradeckého kraje, kde nahradil bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera.

Josef Klement (KDU-ČSL) za volební obvod č. 51 – Žďár nad Sázavou

Josef Klement na Vysočině porazil místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu. Vystudovaný strojní inženýr a programátor Klement je od roku 2014 zastupitelem a místostarostou Žďáru nad Sázavou. V roce 2018 se mu mandát podařilo obhájit, když obdržel ze všech kandidátů nejvíce preferenčních hlasů. Na radnici má na starost školství.

Tomáš Třetina (TOP 09) za volební obvod č. 54 – Znojmo

Na Znojemsku zvítězil v druhém kole senátních voleb Tomáš Třetina, který předčil Jana Groise. Po komunálních volbách v roce 2010 byl poprvé zvolen starostou Moravského Krumlova, funkci obhájil i po volbách v roce 2014 a 2018. V letech 2012 až 2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje, kam byl zvolen jako lídr kandidátky TOP 09.

Karel Zitterbart (nestr. za STAN a Piráty) za volební obvod č. 57 – Vyškov

Vyškov posílá do horní komory Karla Zitterbarta, který zdolal ve volbách Jaroslava Klašku. Pediatr a dětský onkolog již dříve kandidoval jako nestraník za hnutí STAN v Jihomoravském kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny, ale skončil jako první náhradník. Nyní v Parlamentu opravdu usedne.

Roman Kraus (ODS) za volební obvod č. 60 – Brno-město

Novým brněnským senátorem bude občanský demokrat Roman Kraus, který porazil bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou. Loni po 12 letech rezignoval kvůli kandidatuře do Senátu na funkci ředitele Fakultní nemocnice Brno, v minulosti byl také ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jako lékař je specialistou na anesteziologii a resuscitaci.

Jitka Seitlová (KDU-ČSL) za volební obvod č. 63 – Přerov

Za Přerovsko bude senátorkou nadále Jitka Seitlová, která porazila Petra Vránu. Členkou horní komory byla již v letech 1996 až 2007, do Senátu se vrátila v roce 2014. Je také bývalou zástupkyní veřejného ochránce práv.

Marek Ošťádal (STAN) za volební obvod č. 66 – Olomouc

Na Olomoucku si zvolili do Senátu Marka Ošťádala, který jasně překonal kandidáta hnutí ANO Jana Zahradníčka. Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen zastupitelem obce Náklo, v listopadu téhož roku se stal starostou této obce.

Helena Pešatová (nestr. za STAN) za volební obvod č. 69 – Frýdek-Místek

Ve Frýdku-Místku porazila dosavadního senátora Jiřího Carbola jeho soupeřka Helena Pešatová. Od roku 2006 je zastupitelkou Frýdlantu nad Ostravicí, nejprve zde působila jako nestraník za ODS, od roku 2014 jako nezávislá. V letech 2006 až 2010 byla také radní města.

Ondřej Šimetka (ODS) za volební obvod č. 72 – Ostrava-město

Ostravští voliči poslali do Senátu občanského demokrata Ondřeje Šimetku, který zdolal Zdeňka Jiříčka. Lékař a pedagog vyučuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Od roku 1999 byl několikrát na misi Lékařů bez hranic a je také členem dozorčí rady české pobočky.

Ondřej Feber (ANO) za volební obvod č. 75 – Karviná

V kontextu těchto senátních voleb šlo o netradiční souboj, na Karvinsku se utkali dva kandidáti vládních stran. Zvítězil Ondřej Feber, který byl členem komory již v letech 2000 až 2006. Od roku 1990 je nepřetržitě starostou Stonavy.

Tomáš Goláň (SEN 21) za volební obvod č. 78 – Zlín

Ve Zlíně obhájil senátorský mandát Tomáš Goláň, který v Senátu zasedl po doplňovacích volbách v roce 2018. Goláň je aktivním kritikem fungování Finanční správy, živí se jako daňový poradce. S politikou má zkušenosti již z dřívějška, v letech 2002 až 2006 byl zastupitelem Lhoty u Vsetína

Josef Bazala (KDU-ČSL) za volební obvod č. 81 – Uherské Hradiště

Na Uherskohradišťsku neuspěl obhajující senátor Ivo Valenta, kterého porazil Josef Bazala. V roce 1998 ho zvolili do zastupitelstva Starého Města, v letech 2002 až 2006 byl místostarostou. Od roku 2006 je starostou, o šest let později byl zvolen i do krajského zastupitelstva.

Ve volebním obvodě č. 33 – Děčín byl již v prvním kole zvolen senátorem Zbyněk Linhart (STAN).