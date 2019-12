Řekl o mně, že jsem... Ve sporu Pirátů s TOP 09 padají hodně peprná slova

Podle Bartoše je postoj Michálka popisem současné politické reality. "Jistý proces integrace v této části spektra je určitě žádoucí, ostatně se o tom přeci veřejně hovoří a veliká část společnosti to i takto vnímá. Stejně tak jako roli pana bývalého předsedy Kalouska," napsal Bartoš ČTK.

Pokud se podle něj nepodaří změnit volební zákony, které nahrávají vítězi voleb a ve kterých hlasy voličů nemají stejnou váhu, je podle Bartoše sjednocení opozice jedním z možných řešení postupu proti hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Pekarová uvedla, že Michálek hodně přestřelil. "Určitě by neměl komentovat, jaké jsou personálie jiných stran, to mu nepřísluší. Ať se stará o pirátskou stranu, my mu do personálií také nekecáme," řekla novinářům. Aktuální hádka je podle ní zcela zbytečná a zastiňuje jiné podstatné věci, které strany dělají.

Spor mezi šéfy obou klubů přitom ve sněmovních kuloárech vygradoval. Michálek novinářům řekl, že strany se musí zbavit nálepky, že opozice je Kalousek. "My jsme se o tom několikrát bavili, pan Kalousek vždycky naštvaně odejde, toho dalšího člověka urazí," uvedl. "Pan Kalousek o mně řekl, že jsem kokot, tupec, neomarxista a několik dalších výrazů, já se snažím soustředit na podstatu debaty," uvedl Michálek.

TOP 09 je podle něj odsouzena k živoření, nebo zániku, pokud bude Kalousek jednou z jejích hlavních tváří. "My jsme s panem Kalouskem komunikovali, já ho osobně slušně oslovil, on nejdříve zavtipkoval, že už píše rezignační dopis. Následně mi řekl, že ho nemám kádrovat a ať jdu do prdele," dodal Michálek.

Podle Michálka bývalý ministr a předseda TOP 09 svou špatnou pověstí jako předseda sněmovního klubu TOP 09 blokuje možnost opozice postupovat proti Babišovi. Měl by odstoupit, řekl dnes Michálek novinářům. Kalousek ČTK řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. Jde mu podle něj o zánik TOP 09 a jeho vidí jako překážku. Michálek totiž ve čtvrtek v rozhovoru pro server Aktuálně uvedl, že TOP 09 by měla zaniknout.

TOP 09 a Piráti přes dlouhodobou animozitu na centrální úrovni spolupracují v koalici na pražském magistrátu. Pirátský primátor Zdeněk Hřib dnes na tiskové konferenci po výzvě bývalého předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila řekl, že se s Michálkovým výrokem o zániku TOP 09 neztotožňuje a na magistrátu se mu s ní spolupracuje dobře.

Pospíšil pak na sociálních sítích uvedl, že čekal od Michálka omluvu za výrok o konci TOP 09, který přinesl server Aktuálně. "Místo toho přišel další útok, aby Miroslav Kalousek odstoupil z čela poslaneckého klubu. Političtí partneři by se měli respektovat, ne na sebe útočit. Andrej Babiš se směje," uvedl.